Desde el Área de Juventud de la Municipalidad lanzaron un recordatorio sobre el período para la entrega de proyectos destinados al Presupuesto Participativo Joven (PP Joven) de la edición 2026. Según indicaron, los interesados tienen plazo para formalizar la presentación de sus ideas comunitarias o escolares hasta el martes 7 de julio a las 15 horas.

Para este año, la administración local dispone de una partida económica general de 23 millones de pesos financiados con fondos de las arcas municipales, con un tope máximo de inversión de hasta 1 millón de pesos por propuesta elegida.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 13 y 27 años de edad con el propósito que, los participantes, planifiquen soluciones concretas para sus entornos de estudio o recreación, interviniendo de manera directa en las decisiones presupuestarias del Estado local.

“Para facilitar la carga de formularios, coordinar el armado técnico de los presupuestos y despejar dudas respecto a las modalidades de votación de las iniciativas, los representantes juveniles y estudiantiles pueden concurrir de forma presencial a las oficinas del Área de Juventud. La atención se realiza en la sede de Gervasio Méndez 1104, de lunes a jueves en el horario de 8 a 16 horas, y los viernes de 8 a 14. De igual modo, se encuentra disponible la línea de atención telefónica 3446-516675 para consultas”, señalaron en un comunicado.