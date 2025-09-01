En el Salón de la Caja de Jubilaciones, se llevó a cabo la votación del Presupuesto Participativo Joven 2025, una iniciativa enmarcada en la Ordenanza 12992/25 que destina el 5% de los fondos del Presupuesto Participativo vigente a proyectos impulsados por jóvenes de entre 13 y 27 años. Con un fuerte compromiso social, se aprobaron 33 de los 34 proyectos presentados, todos orientados a acciones comunitarias que fortalecerán el desarrollo de la ciudad.

La jornada contó con participación de colegios e instituciones locales, donde los propios jóvenes fueron los protagonistas al decidir qué proyectos se llevarán a cabo abarcando propuestas de toda la ciudad, reflejando la diversidad y creatividad de la juventud gualeguaychuense.

La titular del Área de Juventud, Ana Severín, destacó el éxito de la iniciativa: "Estamos profundamente orgullosos del compromiso de nuestros jóvenes. Esta votación demuestra que la juventud de Gualeguaychú está lista para involucrarse activamente en la construcción de una ciudad mejor. Desde la gestión municipal, seguimos apostando por el Presupuesto Participativo Joven como una herramienta para canalizar sus ideas y transformarlas en acciones concretas que beneficien a toda la comunidad".

Acompañando la jornada estuvieron presentes autoridades municipales como Matías Visconti, referente de Participación Ciudadana, junto a otros funcionarios y representantes de las instituciones participantes.

“El Presupuesto Participativo Joven no solo fomenta la participación activa de los jóvenes, sino que también reafirma el compromiso del Municipio con la gestión participativa y el desarrollo comunitario. Los proyectos aprobados comenzarán a implementarse en las próximas semanas generando un impacto significativo en la calidad de vida de los gualeguaychuenses beneficiados. Entre los mismos, se destacan los proyectos que buscan dotar de implementos a las escuelas tanto para el ámbito deportivo como académico en general”, sostuvieron desde el gobierno local.