CIRCULACIÓN REDUCIDA
Prevén demoras en el regreso a Buenos Aires por obras en el complejo Zárate–Brazo Largo
Desde Autovía del Mercosur informaron que continúan vigentes las obras sobre el Puente Mitre, en la Ruta Nacional 12, entre los kilómetros 90 y 85, en el complejo Zárate–Brazo Largo.
“Debido a los trabajos que se desarrollan en el sector, la circulación permanece con reducción de calzada, por lo que durante la jornada del domingo 27 de septiembre, especialmente a partir de las 17 horas, pueden producirse demoras en sentido Norte–Sur”, indicaron.
Y señalaron que, “ante el incremento habitual del tránsito durante el regreso del fin de semana, se recomienda a quienes circulen por el sector prever mayores tiempos de viaje, reducir la velocidad y respetar la señalización y las indicaciones del personal vial”.
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