Desde Autovía del Mercosur informaron que continúan vigentes las obras sobre el Puente Mitre, en la Ruta Nacional 12, entre los kilómetros 90 y 85, en el complejo Zárate–Brazo Largo.

“Debido a los trabajos que se desarrollan en el sector, la circulación permanece con reducción de calzada, por lo que durante la jornada del domingo 27 de septiembre, especialmente a partir de las 17 horas, pueden producirse demoras en sentido Norte–Sur”, indicaron.

Y señalaron que, “ante el incremento habitual del tránsito durante el regreso del fin de semana, se recomienda a quienes circulen por el sector prever mayores tiempos de viaje, reducir la velocidad y respetar la señalización y las indicaciones del personal vial”.