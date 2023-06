“Se espera que durante el día de hoy siga ingresando aire fresco a muy fresco, llegando temporariamente a frío durante la mañana del jueves para algunos sectores del sur de la provincia. También son probables algunas heladas débiles”, adelantaron desde Defensa Civil de Entre Ríos. Para la jornada venidera se anuncian temperaturas mínimas que oscilarán entre 4 y 6 grados, mientras que las máximas no superarían los 18.



Sin embargo, durante la tarde o noche del jueves se incrementaría la nubosidad y podría mantenerse con persistencia durante el fin de semana.

Se anuncia un viernes altamente nuboso o nublado, con registros térmicos mínimos que no serían inferiores a 6 grados, mientras que por la tarde, producto de la escasez de sol, las marcas llegarían a 16 grados.

“Con la presencia de nubosidad las temperaturas mínimas no serían bajas, pero las máximas tampoco ascenderían demasiado”, indicaron desde el organismo.



No obstante, adelantaron que “desde el domingo se espera que el aire templado comience a llegar nuevamente”.



A partir del lunes “las temperaturas máximas podrían superar los 24 o 25 ° C y ascender un poco más en los días siguientes. Con ello podríamos decir que el ¨veranito de San Juan estaría presente durante la etapa invernal de este año”, completa el informe.