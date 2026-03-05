El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- pronostica tiempo inestable para este jueves y viernes en Gualeguaychú. La nubosidad irá en aumento y se indican posibles lluvias y tormentas aisladas, sobre todo para mañana. Se aclara que no rige ningún alerta.

Esta situación provocará un suave alivio térmico que se sentirá fundamentalmente a partir de este viernes y de cara al fin de semana. No se descartan eventuales chaparrones aislados para el sábado en horas de la madrugada o la mañana.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este jueves 5 y viernes 6 de marzo



En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima de hoy será de 20 grados y la máxima alcanzará los 31 grados. Este jueves indican nubosidad elevada y posibles lluvias aisladas a la tarde. Para este viernes habrá 18° de mínima y 25° de máxima, con anuncio de chaparrones y tormentas aisladas.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, se aguarda este jueves una mínima de 21 grados y una máxima de 31 grados, con posibles lluvias aisladas en horas de la tarde. En tanto, este viernes crece la posibilidad de tormentas aisladas entre la mañana y la noche.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera hoy una mínima de 20 grados y una máxima de 31 grados, con probabilidad de lluvias aisladas y lloviznas a la tarde noche. Mientras tanto, este viernes se anticipan 18° de mínima y 25° de máxima, con anuncio de lluvias aisladas todo el día.

En Gualeguay y Victoria, por último, se pronostica hoy una mínima de 19 grados y una máxima de 29 grados, con cielo entre mayormente nublado y posibles lluvias aisladas de tarde. Para este viernes se anuncian 18° de mínima y 25° de máxima, con probabilidad de chaparrones y lluvias aisladas.