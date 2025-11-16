Las primeras horas del domingo estarán atravesadas por tormentas: alrededor de las 2 de la mañana se esperan lluvias abundantes, con un acumulado cercano a 16 milímetros y vientos moderados del suroeste, con ráfagas de hasta 32 km/h. Hacia las 5, las precipitaciones continuarán aunque con menor intensidad, ya en forma de lluvia débil y con un cambio de viento al norte.

Por la mañana, desde las 8, el cielo se mantendrá cubierto y la temperatura rondará los 22°, aunque la sensación térmica será algo más baja. El viento rotará nuevamente al noroeste.

Cerca del mediodía podría volver la inestabilidad: a las 11 hay una probabilidad moderada de lluvias débiles, con una temperatura que ascenderá a 26° y ráfagas del suroeste de hasta 35 km/h. El índice UV será muy alto en esa franja horaria.

El momento más crítico del día llegaría por la tarde. A las 14, se prevé un 60% de probabilidad de tormentas, con 1.5 mm de lluvia estimada y una temperatura de 27°, acompañada por vientos moderados a fuertes del suroeste que podrían alcanzar los 42 km/h.

Hacia las 17, las lluvias disminuirán nuevamente a precipitaciones débiles, con un marcado ingreso de viento del sur, cuyas ráfagas podrían llegar a los 55 km/h. La temperatura bajará a 23°.

El cierre del día será más estable. A las 20 se espera un cielo con nubes y claros, 21° y viento del sur todavía sostenido. Y hacia las 23, el cielo quedará despejado, con 19° y vientos moderados.

En síntesis, será un domingo con tormentas intermitentes, fuertes ráfagas del sur y una mejora paulatina hacia la noche, aunque con temperaturas agradables durante gran parte de la jornada.