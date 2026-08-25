Las acciones comenzaron a mediados de junio, cuando el Municipio puso en marcha un tratamiento preventivo para proteger las 64 palmeras que forman el corredor de las avenidas Rocamora y Primera Junta.

El picudo rojo es una plaga que afecta de manera sustancial a las palmeras, al punto de secarlas de manera total, y que desde hace un par de años ya afecta a toda la costa sur de la República Oriental del Uruguay y que ya se detectó su presencia por primera vez hace un par de días en este lado del río, más específicamente en Colonia Elía, en el departamento Uruguay.

El picudo rojo es una especie invasora de origen asiático con presencia activa en la República Oriental del Uruguay desde 2022 y con brotes de picudo negro registrados en la vecina ciudad de Colón.

En el país vecino, la plaga se extiende sin control desde Colonia hasta Rocha y Maldonado, con entre el 25% y el 35% de las palmeras infestadas o muertas, proporción que en las zonas urbanas trepa al 60%.

Según indicaron las autoridades locales, desde la Dirección de Espacios Verdes, mediante la contratación de una empresa privada especialista en esta problemática, se puso en marcha un protocolo de tres etapas que combina aplicación de insecticida sistémico, fumigación de copa y tecnología de detección acústica con inteligencia artificial.

Los primeros pasos ya fueron ejecutados y los mismos constaron en la perforación del tronco de cada palmera para instalar tres cánulas plásticas por ejemplar, a través de las cuales se inyectó un insecticida autorizado por el Senasa que confiere protección sistémica al tejido interno del árbol.

Ahora, con la poda de las 64 palmeras de Rocamora y Primera Junta, está en marcha la ejecución de la última etapa, que es la preparación de las copas para la instalación de sensores sísmicos que protegerán a los especímenes locales ante el avance del picudo rojo.

Los sensores que se instalarán en cada ejemplar funcionan mediante la captación de los ruidos que genera la actividad larval dentro del tronco, los cuales son procesados por un algoritmo de inteligencia artificial entrenado para filtrar señales externas y eliminar falsos positivos.

Tantos los trabajos de aplicación de insecticida y la colocación de los sensores está a cargo de la empresa Palmera Sana, de la ciudad de Colón Entre Ríos, quienes cuentan con el apoyo de Gerardo Grinvald, especialista uruguayo en detección y control de picudo rojo y negro.

Medidas preventivas a nivel local y provincial

La detección de la plaga en territorio entrerriano, las autoridades de las Secretarías de Ambiente y de Agricultura de Entre Ríos y las del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) acordaron implementar de forma inmediata el Plan de Contingencia vigente

También ordenaron intensificar la vigilancia activa y los monitoreos en toda la franja costera del río Uruguay y reforzar las campañas de difusión para que la ciudadanía pueda identificar tempranamente los síntomas y notificar los casos sospechosos.

“A nivel local, los vecinos que detecten señales de alerta en palmeras del espacio público —hojas centrales marchitas o que caen con facilidad, copa asimétrica o completamente seca, orificios con exudados viscosos en el tronco o presencia de restos de capullos— pueden comunicarse con la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria al 3446 420443, con el Sistema de Áreas Naturales Protegidas Municipales a [email protected] o con Espacios Verdes al 3446 67-9079”, indicaron desde el Municipio.