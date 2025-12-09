El Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Cuchilla fue sede del primer encuentro de un ciclo barrial destinado a reforzar la prevención del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) y promover prácticas seguras en la manipulación de alimentos. La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Salud municipal.

Durante la jornada, el equipo de salud brindó recomendaciones vinculadas a la correcta cocción de carnes, el lavado de manos, la conservación adecuada de los alimentos y la prevención de la contaminación cruzada. También se abordaron situaciones cotidianas relacionadas con la preparación de comidas para niñas y niños, con el fin de ofrecer herramientas prácticas para fortalecer los cuidados en el hogar.

El encuentro permitió el intercambio de consultas y experiencias entre los asistentes, destacando que el SUH es una enfermedad prevenible mediante hábitos simples y sostenidos.

El ciclo continuará con dos propuestas abiertas a la comunidad. La primera se realizará el jueves 11 de diciembre a las 9, en el CIC Médanos, donde se profundizará en aspectos clave del SUH y de otras enfermedades transmitidas por alimentos. La segunda tendrá lugar el viernes 12 de diciembre a las 8.30, en el CIC Néstor Kirchner, con un nuevo encuentro centrado en prácticas seguras de manipulación y cocción.

La agenda sanitaria busca acercar información confiable a los barrios y fortalecer la promoción de hábitos que contribuyan al cuidado de la salud, especialmente en la infancia.