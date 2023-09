El programa fue lanzado hace un par de semanas en la capital de nuestra provincia por el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens junto a Sergio Massa y el gobernador Gustavo Bordet, quienes resaltaron las bondades que ofrece y las distintas alternativas para turistas y prestadores.

En Gualeguaychú, la aceptación por parte de los prestadores para sumarse a los beneficios del Previaje 5 no fueron los esperados: solamente dos complejos de alojamiento se incorporaron al sistema, además de tres agencias de viajes, una bodega, dos empresas de transporte y un servicio de transporte fluvial de pasajeros.

Pía Gavagnín, titular del Consejo Mixto de Turismo, dijo a Ahora ElDía que “desde la Municipalidad orientamos a los prestadores y difundimos todo lo relacionado con Previaje, pero no es mucho lo que podemos aportar. Los prestadores son los que eligen si se suman a no, en ediciones anteriores ha sido buena la oferta en la ciudad, pero esta vez entiendo que no se han sumado tantos prestadores como otras veces. No conozco el motivo porque son decisiones de cada uno de ellos”.

Uno de los puntos que al menos resultó llamativo, fue que en el listado de tarifas máximas que publicó el Ministerio de Turismo para los alojamientos, había una notoria diferencia en relación a Gualeguaychú y Paraná, con respecto a ciudades como Colón, Villa Elisa, Federación y Concordia.

Por ejemplo, una habitación en un hotel de 3 estrellas, en Gualeguaychu el precio máximo sugerido fue de $15.259, en Paraná $17.265, en Victoria $ 19.961, mientras que, en ciudades como Colón, San José, Concordia y Federación, el precio de un alojamiento en hotel 3 estrellas era de $30.746.

Consultada sobre los motivos de esa diferencia, Gavagnín indicó que “son acuerdos que realizan las Cámaras Hoteleras con el Ministerio de Turismo de la Nación. Las mismas cámaras son las que establecen los valores, no sabemos nosotros en qué se basan para esos valores, pero excede a lo que nosotros hacemos desde la Municipalidad”.

Marisa Yabrán, empresaria hotelera y referente del sector, dijo que “los Previaje 1, 2 y 3 fueron realmente una muy buena herramienta para repotenciar el turismo, especialmente cuando veníamos saliendo de la pandemia y en la primera temporada de verano en 2021. Actualmente, en lo personal no adherimos con nuestro hotel porque entendimos que los plazos de venta eran muy cortos y los números que teníamos como referencia no iban a de la mano con la realidad del turismo hoy en Gualeguaychú. Creo que por eso hubo pocos prestadores, al menos en lo que tiene que ver con alojamiento, que adhirieron”.

En Pueblo Belgrano, más adhesiones

En la vecina localidad de Pueblo General Belgrano, fueron 14 los prestadores turísticos que se sumaron al Previaje 5, todos ellos complejos de alojamientos. Soledad Weimer, encargada de la Secretaría de Turismo, sostuvo que “nuestra función fue la de informar y brindar las herramientas para que los prestadores puedan ingresar al Previaje y, de acuerdo a sus necesidades, adherir o no al servicio. No es mucho lo que se puede hacer desde la Municipalidad, más que informar y asesorar. Entendemos que cada prestador tiene ya un conocimiento de cómo funciona el programa y analiza su conveniencia al momento de incorporar sus servicios al mismo”.

En relación a los cuadros tarifarios, Weimer indicó que “en este Previaje 5, a diferencia de lo que fueron las ediciones anteriores, no hay un tope de precios, sino que es un cuadro de precios orientativos, tanto para los prestadores como para los usuarios”.

El panorama en Colón

Colón, una de las ciudades referenciales en cuanto al turismo en la provincia, tuvo más de 130 prestadores relacionados al turismo que adhirieron al Previaje 5 y desde la Municipalidad mostraron su satisfacción

Federico Escher, director de Turismo de Colón, brindó información a Ahora ElDía que “nuestro trabajo siempre fue el de informar, asesorar y dentro de nuestras posibilidades, acompañar a los prestadores para que se sumen al Previaje desde el inicio del programa”.

Sobre la respuesta de los usuarios al Previaje 5 en particular, Escher indicó que “hemos visto que un alto porcentaje de quienes han elegido Colón para viajar con el Previaje 5, lo han hecho para el fin de semana largo de octubre, al menos las primeras tendencias así lo indicaban”.

Relacionado a los precios y a la diferencia de Colón con otras ciudades de la provincia, el funcionario explicó que “esta vez Previaje no puso tope tarifario como en otras oportunidades, se que hay precios orientativos, pero no conozco el porqué de esa diferencia entre ciudades. Lo que Previaje permite, al reintegrar parte de lo que el turista gasta, es que en muchos casos se alijan servicios de un valor un poco más elevado a lo que se acostumbraba, tomando en cuenta que hay una devolución por parte del programa. Eso permitió en muchos casos que los turistas opten por tomar servicios de más valor, sabiendo que se les reintegrará una parte de lo que gastaron”.

"PreViaje es la política pública más importante de la historia del turismo. Nos genera un orgullo enorme porque atravesó la grieta, lo reconocen dirigentes de todos los sectores y las más de siete millones de personas que lo usaron. En el peor momento de la historia del sector, construimos una alianza inquebrantable donde cada uno entendió lo que tenía que hacer: el Estado generó estímulos y así el sector privado pudo invertir", agregó Lammens.

"Anunciar PreViaje en nuestra provincia representa una consolidación de las políticas públicas de turismo que tenemos en Entre Ríos. Hoy los niveles de afluencia turística superan largamente los niveles de 2019. Y esto es fruto de un gran trabajo mancomunado", finalizó Bordet.