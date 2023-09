El sector hotelero y las agencias de viajes firmaron un acuerdo de precios para PreViaje 5, que se dio a conocer luego del lanzamiento del programa el jueves pasado y la apertura de la venta el viernes último. De esa manera, se repite el esquema de fijación de tarifas que ya rigió en las dos anteriores ediciones, con el objetivo de "evitar abusos" por parte de los prestadores.

El listado incluye el detalle de las tarifas máximas que podrán cobrar los hoteles, provincia por provincia, hasta el jueves, día en que está previsto que cierre la venta de PreViaje 5.

También se acordaron precios de referencia para los paquetes turísticos que ofrecen las agencias de viajes.

Participan los mismos operadores que en la cuarta edición, más otros que se sumaron a esta.



Si se comparan los precios máximos de PreViaje 4 contra los de PreViaje 5, se observa que el aumento del cuadro tarifario fue del 76% entre mediados de abril y fines de agosto. Desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación le explicaron a ElCronista que los montos se actualizaron siguiendo el índice de precios al consumidor (IPC) informado por el Instituto de Estadística y Censos (Indec), sin más precisiones.

Provincia por provincia: Precios máximos de hoteles y paquetes turísticos en PreViaje 5

Cada complejo hotelero debe respetar la tarifa máxima establecida por cada categoría y tipo de establecimiento (de 1 a 5 estrellas) si quiere formar parte del programa, teniendo en caso que su cumplimiento es requisito obligatorio para participar. Lo mismo ocurre con los paquetes que venden las agencias. La fiscalización está a cargo de la Secretaría de Comercio y los operadores que incumplan los términos pautados serán sancionados.



Las localidades son las mismas que en las ediciones anteriores, por lo que están disponibles en el programa todos los destinos del país. En el caso de que uno no figure en el listado, se aplicará el valor correspondiente al de la ciudad más cercana. Por ejemplo, Salinas Grandes se guiará por Purmamarca, Cachi por Cafayate y Alta Gracia por Calamuchita.

Precio de los hotelesPor caso, un hotel 5 estrellas de Mar del Plata no podrá cobrar más de $ 78.549 la noche en base doble. Significa un incremento del 76% comparado a PreViaje 4, cuando salía $ 44.569. En la Ciudad de Buenos Aires, la habitación más cara no puede salir más de $ 79.164 la noche en base doble. Contra los $ 44.824 de PreViaje 4, es un 76% de aumento también. En tanto, la más económica, en alojamientos de 1 y 2 estrellas, ahora no puede costar más de $ 14.218.



En Córdoba, se consiguen cuartos más baratos en complejos 5 estrellas, por $ 40.456 la noche en base doble. Por su parte, una habitación en un establecimiento 3 estrellas tendrá una tarifa máxima de $ 40.212 en Villa Carlos Paz bajo las mismas condiciones, mientras que alojarse en hoteles de 1 y 2 estrellas costará no más de $ 14.188.

Los hoteles más caros se encuentran en los Esteros del Iberá (Corrientes), donde los 5 estrellas cobran hasta $ 140.501 la noche en base doble. Le siguen Neuquén con $ 151.335 en el departamento de Los Lagos, con Villa La Angostura y Villa Traful como localidades más importantes; y Tierra del Fuego con $ 151.320 en el caso de Ushuaia.



En tercer lugar, quedó Río Negro con $ 126.420 para hoteles 5 estrellas de Bariloche, mientras que en cuarto puesto se ubicó Mendoza con $ 122.956 para zonas como Luján de Cuyo, Malargüe, Tunuyán y Tupungato. Cierran el top-5 San Martín de los Andes y Junín de Los Andes (Neuquén), con $ 95.222.

Paquetes turísticosEn el caso de paquetes turísticos, los más económicos se encuentran en viajes a Cataratas del Iguazú (Misiones) con un precio tope de $ 42.887. El importe corresponde a la tarifa por persona en base doble, incluyendo tres noches de alojamiento en hotel 3 estrellas con servicio de desayuno, más traslados de llegada y salida desde y hacia el aeropuerto y asistencia al viajero (no incluye vuelos ni entradas a parques nacionales o provinciales ni reservas). Le siguen viajes a Merlo (San Luis) con $ 47.508. En este caso, aplican las mismas condiciones, solo que no incluye los traslados.



Por otra parte, los paquetes más caros se encuentran en viajes a localidades como Jujuy y San Juan, con $ 131.916 y $ 119.342, para excursiones a la Quebrada de Humahuaca y el Parque Provincial Ischigualasto (Valle de la Luna).



Detrás están La Rioja ($ 98.874 para el Parque Nacional Talampaya), Paraná ($ 91.880 con la navegación en catamarán por el Río Paraná), destinos del sur -como Bariloche ($ 89.643 para Circuito Chico), Ushuaia ($ 85.573 para el Parque Nacional de Tierra del Fuego) y San Martín de los Andes ($ 85.550 para un paseo por la ciudad)- y Termas de Río Hondo ($ 85.933).

Acuerdo de precios para PreViaje 5Durante la apertura de la 163° Asamblea del Consejo Federal de Turismo, que se realizó en Paraná, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, se refirió a la necesidad de establecer tarifas de referencia. El titular de la cartera turística pidió "compromiso" y "responsabilidad" con respecto a los precios.



"El hecho de tener un turismo prácticamente sin temporada baja implica una conducta con los precios", enfatizó, y puntualizó que desestacionalizar la demanda permite tener previsibilidad todo el año, porque "ya no hay que facturar todo en dos o tres meses, sino que se puede hacer a lo largo de 10, 11, 12 meses".

Sobre los precios de referencia, el año pasado, el ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó: "Creemos en el programa, pero también creemos que no puede terminar jugándonos en contra en materia inflacionaria. El sector tiene que hacer el esfuerzo a la par del Estado. El ordenamiento de precios nos va a ayudar a bajar la expectativa inflacionaria y es bueno que hagamos el esfuerzo juntos".



PreViaje nació como una iniciativa para alentar la reactivación de la industria turística a nivel interno, tras su mayor crisis global luego de la pandemia. En sus cuatro primeras ediciones, benefició a más de 7 millones de personas e implicó una inyección cercana a los $ 584.000 millones para las economías regionales y la generación de 70.000 empleos. En la última, fue utilizado por 1 millón de turistas y se movilizaron $ 52.000 millones entre la compra y el crédito otorgado.

Detalles del Previaje 5En esta ocasión, PreViaje estará vigente durante la temporada baja, para viajes entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre, incluso durante el fin de semana extra largo del próximo mes, entre el viernes 13 y el martes 16. Se podrá comprar hasta el viernes (salvo que se agote antes el presupuesto destinado para esta edición) y cargar los comprobantes hasta el viernes. Hasta ahora, se consumió el 15% del presupuesto.



En la anterior edición, el monto máximo de devolución fue $ 70.000. Ahora, se actualizó a $ 100.000 por la inflación. Para acceder al reintegro, las compras deben hacerse en la ventana de tiempo que se comunicó (o hasta que se alcance el presupuesto) con prestadores adheridos al programa, que devuelve el 50% de los gastos turísticos en destinos nacionales para nuevos consumos en el país (en afiliados a PAMI, el reintegro es del 70%). El crédito podrá ser gastado a partir de la fecha del viaje y hasta el 31 de octubre.