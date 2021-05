Primer contagio en el programa de Tinelli: el hisopado cuestionado y las denuncias

Si bien el conductor salió a dar explicaciones y se defendió de las críticas, muchos usuarios fueron claros al remarcar que ShowMatch no tiene los cuidados que sí los tuvo el Cantando 2020. Por ejemplo, esta vez el jurado no está separado por un acrílico, comparten micrófonos y el conductor no teme en acercarse a los participantes para charlar. Algo que en la edición de canto del año pasado, no ocurría.

Según explicó Marcelo Hugo, se respetaron a "rajatabla todos los protocolos" puestos por las autoridades sanitarias. "Primero quiero decir que todo lo que se vio fueron muchas escenas y bailes pre grabados. Nunca hubo 200 personas acá todas juntas. Acá lo máximo que hubo fueron 33 en una escena en el piso. Eso tampoco es así. Yo tengo cuatro hisopados, todos están hisopados y tenemos todas las puertas del estudio abiertas que encima tiene 1200 metros", detalló.

En este contexto, el presentador recibió una denuncia por no respetar las medidas de distanciamiento social reguladas en el marco de la emergencia del coronavirus. En el escrito le exigen a la Justicia que investigue al empresario y que se le apliquen las sanciones penales correspondientes por la presunta “comisión del delito del rompimiento de medidas de sanitarias en razón de la pandemia del Covid-19”.

La presentación estuvo a cargo del abogado Alberto Alejandro Sarubbi Benítez, quien indicó que durante la transmisión del ciclo “pudo evidenciarse de forma clara un total desinterés por la situación que atraviesa el país actualmente”. “Se ha visto a todos los participantes bailar, amucharse, tocarse, agruparse y hablar sin barbijo y sin ningún tipo de respeto por las medidas que todos los ciudadanos de pie debemos tomar por expresa orden del Poder Ejecutivo Nacional”, reza la denuncia.

Si bien el propio Tinelli dejó en claro a lo largo de la emisión que todos los integrantes del programa fueron previamente hisopados en más de una oportunidad, el letrado sumó: “No corresponde que en un país donde millones de personas se encuentran confinadas o impedidas de trabajar, estudiar o hacer valer su derecho a la salud, Marcelo Tinelli ejecute eventos con total impunidad y desinterés por lo que vive el resto de los habitantes de la Nación”.

Mientras que las críticas se siguen acumulando, se dio a conocer el primer caso positivo de COVIOD-19 dentro del programa. Sí, tan solo dos días después de su egreso a la pantalla de canal Trece. Nicolás Fleitas, el bailarín que acompaña a Candela Ruggeri, es el primer contagiado de coronavirus y positivo de Showmatch La Academia 2021, razón por la cual el debut de la hija de Oscar Ruggeri se pospondrá.

La información fue dada por Los Ángeles de la Mañana, donde señalaron que el bailarín quedó aislado. "El caso de Covid es en el equipo de Cande Ruggeri. Es Nico Fleitas, su bailarín, y ya está por tener el alta epidemiológica", contó Maite Peñoñori, aclarando que el bailarín se encuentra en aislamiento desde la semana pasada, cuando el programa todavía no estaba al aire.

A pesar del contacto estrecho que implican los ensayos diarios, la hija de Candela Ruggeri obtuvo resultados negativos en todos los hisopados que le realizaron desde LaFlia. "En el equipo creen que llegarían igual a debutar, pero por las dudas ella viene ensayando con otro bailarín, por si él no llega", indicó la panelista del ciclo conducido por Ángel de Brito, actualmente en Miami, Estados Unidos, tras contraer coronavirus.

En diálogo con LAM, Tinelli cuestionó a los colegas que lo criticaron tras su regreso, como por ejemplo Gustavo Sofovich. "Critican a la propia televisión. Yo siempre digo que tenemos que cuidarnos y hablar con propiedad, ayudarnos y defendernos. Nosotros hace un año y medio que no trabajamos, y sorprende que hable así gente que conoce un estudio de televisión. Trabajamos con conciencia y nunca superamos las treinta personas que nos dijeron”, sentenció.