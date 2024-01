El comienzo de la temporada del Carnaval del País no estuvo exento de polémicas, porque luego de una complicada primera noche para Marí Marí, especialmente por la rotura del sistema hidráulico en su segunda carroza, que obligó a que la misma desfilara remolcada por un “clarck” y generara algunas complicaciones en el paso de la comparsa de Central Entrerriano.

En la reunión semanal del Carnaval del País la polémica no tardó en instalarse, dado que el delegado del Club de Pescadores propuso que no se tomara en cuenta el puntaje de la segunda carroza, moción que lógicamente fue apoyada por Central Entrerriano. Sin embargo, los representantes de Juventud Unida y el Sirio Libanés se opusieron a la misma y la cosa quedó empatada, dado que el Tiro Federal no toma parte de la votación al no participar de la presente edición.

En definitiva y ante el 2 a 2 que se dio en la votación, la presidenta de la Comisión, Victoria Giménez, se abstuvo de votar, entendiendo que estaba comprendida por las generales de la ley, dado que la dirigente representa a Central Entrerriano, cuya comparsa estaba involucrada en la resolución. En definitiva, se resolvió que el puntaje sea normal como si no hubiera habido ningún inconveniente, situación que claramente desfavorecerá a Marí Marí y también a O´Bahía, que tuvo algunos problemas en sus carrozas durante la primera noche.