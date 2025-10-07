Dos hombres y una mujer permanecerán detenidos con prisión preventiva por secuestrar, cometer abusos sexuales y forzar a ejercer la prostitución a una adolescente en una vivienda de la ciudad de Santa Fe.

Se trata de un joven de 19 años, identificado como RL, que era el novio de la damnificada; la madre del imputado, de 48 años cuyas iniciales son AML, y un hombre de 37 años (OIC) que es la pareja de la acusada, según indicó el sitio oficial del Ministerio Público de la Acusación.

La fiscal Vivian Galeano solicitó las prisiones preventivas al juez Leandro Lazzarini, quien desestimó medidas cautelares presentadas por la defensa de los implicados.

Los hechos habrían ocurrido entre julio y septiembre de este año, período en el que los sindicados encerraron a la víctima y al hijo que tiene en común con RL en un dormitorio con candado en un domicilio del barrio Abasto.

La funcionaria judicial resaltó que la damnificada “fue atacada físicamente y abusada sexualmente por su pareja durante años bajo amenazas de muerte”, a la vez que el joven y su madre “la obligaban a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento con personas que ellos convocaban” al lugar y cobraban el dinero que se apropiaban de la prostitución.

Además, OIC ejercía violencia de género contra la adolescente al aprovechar la convivencia en la casa familiar.

En este contexto, el magistrado de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) formuló cargos contra el novio de la joven por considerarlo autor de la privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia y amenazas y por durar más de un mes; violación (por haber sido cometido en contra de una persona menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente).

A RL y AML también se les endilga el delito de promoción y facilitación de la prostitución agravadas por la convivencia, la situación de vulnerabilidad, violencia y amenazas, mientras que el juez les atribuyó a ambos la coautoría de explotación por prostitución agravada.

La pareja de la mujer fue imputada por presunto abuso sexual con acceso carnal calificado y la coautoría de corrupción de menores.

Fuente: NA