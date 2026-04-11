La Justicia procesó al anestesista Hernán Boveri y a la exresidente Delfina Lanusse por administración fraudulenta, en el marco de la investigación por el presunto robo de fármacos del Hospital Italiano, cuya causa derivó en la muerte del médico Alejandro Zalazar.

El juez Javier Sarmiento dictaminó, además, el embargo millonario y la prohibición para salir del país a ambos profesionales, quienes continuarán libres mientras se lleve adelante el proceso.

El fiscal Lucio Herrera sostiene que los acusados habrían aprovechado su posición estratégica en el área de anestesiología para vulnerar los controles de stock del hospital y sustraer ampollas que requieren una custodia estricta, tales como el propofol y el fentanilo, encontrados en el departamento de Zalazar, ubicado en la calle Juncal 4622 del barrio porteño de Recoleta.

La investigación se originó tras una serie de auditorías internas en la clínica privada que detectaron inconsistencias en el inventario de medicamentos anestésicos, al tiempo que los registros de quirófano no coincidían con el egreso real de dosis de la farmacia central.

Durante las semanas de pesquisa se llevaron a cabo diversos allanamientos, entre los que están tres domicilios y la sede de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación (AAAA). En una de las viviendas allanadas se encontraron una caja con tubos con anestesia clínica, jeringas, agujas y ampollas con sedantes quirúrgicos. Según el informe, éstos fármacos habrían sido usados de manera recreativa en reuniones o “fiestas” organizadas por Zalazar, de 31 años, hallado muerto el pasado 20 de febrero.

Mientras tanto continúa la investigación por el deceso del enfermero gualeguaychuense Eduardo Betancourt, de 44 años, quien falleció por una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”, de acuerdo al resultado de la autopsia.

En su vivienda, la Policía de la Ciudad halló tres ampollas de fentanilo pertenecientes al laboratorio HLB Pharma del empresario Ariel García Furfaro, procesado en el expediente por las 111 muertes del opioide contaminado. Sin embargo, esas dosis no corresponden a los lotes adulterados del fármaco, según informó la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21 de la Ciudad de Buenos Aires.