El juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, procesó con prisión preventiva al sujeto detenido hace dos semanas con documentación ajena, de quien se sospecha que es iraní.

Pese a los intentos de la Justicia por establecer su identidad, hasta el momento no se sabe quién es ni de dónde viene.

Más allá de que el delito que se le imputa es menor, el magistrado considera que el hombre puede representar un problema para la seguridad nacional, motivo por el cual tomó la determinación de encarcelarlo en la Unidad Penal N° 4, informó 03342.

El muchacho fue aprehendido cuando intentaba comprar un pasaje de colectivo con un DNI que no era el suyo.

Al ser indagado por las autoridades, no pudo dar precisiones. Por ello, quedó alojado en la Comisaría 1°. A las 72 horas, y luego de que el sospechoso se negara a declarar, Seró indicó, en contacto con el Nueve, que no había ninguna información certera respecto de la nacionalidad ni la identidad del detenido. "Estamos pedaleando en el aire", manifestó en aquel momento. Dos días después, sí pudo establecer comunicación con el muchacho, en una indagatoria que duró alrededor de tres horas, de la cual no se ventiló información oficial.

La Justicia, a través de Julieta Elizalde, solicitó información a la Embajada de Irán. Pese a la gravedad del hecho, la sede diplomática no se expidió al respecto.

Acorde a lo consignado por Infobae, dos oficiales de la Dirección de Inteligencia de Gendarmería, el comandante Juan Rizutto y el sargento Ariel Vallejos, tomaron los datos biométricos (huellas, iris y fotos del rostro) de Asán Azad -así se hace llamar el arrestado- tras su detención.

Utilizaron equipamiento con tecnología estadounidense para iniciar el cotejo de información con bases de datos internacionales. El primer resultado rápido fue que no aparecían datos filiatorios del detenido.

El pedido de Juntos por el Cambio

Un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio le demandaron al Gobierno información precisa sobre Asan Azad.

A través de un proyecto de resolución impulsado por Gerardo Milman —quien a su vez estuvo acompañado por Cristian Ritondo y Miguel Bazze—, los legisladores de Juntos por el Cambio le solicitaron al Ministerio de Seguridad de la Nación, a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Agencia Federal de Inteligencia que brinden toda la información de interés sobre el ciudadano Asan Azad, quien el viernes 24 de junio quiso comprar un pasaje de ómnibus con un documento de un ciudadano argentino, razón por la cual fue demorado en un primer momento.

En el documento, Milman planteó interrogantes acerca de si el Ministerio de Seguridad recibió algún tipo de alerta por parte de agencias de seguridad y/o policiales respecto a Asan Azad, si la embajada de Irán en el país ha proporcionado o solicitado alguna comunicación, si se ha podido confirmar que el mencionado ciudadano extranjero tendría vinculación alguna con el cuerpo de elite Quds, con Hezbollah o con agentes del ala salafista yihadista.

“Habían pasado menos de veinte días del escandaloso y aún no resuelto affaire del avión iraní-venezolano con su tripulación de espías iraníes, que en la localidad de Concepción del Uruguay se detuvo a un ciudadano iraní con documentación de un ciudadano correntino”, explicó Milman.

En ese sentido, el legislador de Juntos por el Cambio enfatizó sobre el detenido: “Hasta el día de la fecha, no sabemos bien cómo se llama, su nacionalidad, ni a que vino al país”.