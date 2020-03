Productores autoconvocados: "Nuestra política es agropecuaria, no partidaria"

Fabián Miró

Chacareros bajo la figura de autoconvocados, o sea productores que no pertenecen a entidades gremiales del campo, llevaron adelante una asamblea a la cual concurrieron unos 400 ruralistas en el acceso a Expo Agro. La lluvia tan esperada por el sector productivo llegó con mucha intensidad, así que bajo la lona naranja de un camión se improvisó una conferencia de prensa para los pocos medios presentes, entre ellos ElDía.

“El reclamo que estamos haciendo es justo, debido a que ya no se pueden soportar más las confiscaciones que sufre el sector con una alta carga tributaria a la que se suman las retenciones. También por el país que, por la presión impositiva, va a sufrir una caída en los niveles de producción que afectará a toda la ruralidad”, afirmó Ariel Bianchi, productor del norte de Buenos Aires. “Queda claro que la compleja situación va mucho más allá de los tres puntos que nos subieron en las retenciones a la soja, que el problema es mucho más amplio y vamos a continuar con los reclamos”, agregó.

Consultados sobre dichos del presidente Alberto Fernández, cuando afirmó que “el campo formaba parte del arco opositor, más concretamente de Juntos por el Cambio”, los autoconvocados respondieron que “son opositores a cualquier política que atente contra el sector productivo, y no aceptamos que nos tilden de un determinado color político. Si hacemos política es netamente agropecuaria, no partidaria. La única bandera que tenemos y portamos con orgullo es la celeste y blanca de Argentina”.

Según afirman, en los últimos 18 años el campo ha transferido 170.000 millones de dólares para sostener a 17 millones de habitantes. “Sin embargo, pese a esta transferencia genuina, no hemos visto que se hayan reducido los niveles de pobreza”, opinó Carlos, un productor de Charata, provincia de Chaco. “Este nivel de retenciones no solo aumentó la pobreza, también produjo la desaparición de 82.000 productores agropecuarios, quedando claro que estas políticas no son sostenibles”, agregó.

Durante la asamblea, Los autoconvocados pidieron que se retrotraigan las retenciones a la soja al 24% vigente antes del cambio de gobierno (24,7% era la alícuota antes de que se eliminara el esquema de 4 pesos por dólar exportado), que el trigo y el maíz bajen a 5% y que el derecho de exportación sea eliminado para el resto de las actividades productivas y las economías regionales. También exigen un cronograma de reducción paulatina de las retenciones, hasta su eliminación definitiva. Tampoco quieren la propuesta de segmentación que prometió el gobierno para los productores de soja de menos de 1.000 toneladas.