El año comenzó desafiante para los productores agropecuarios del sur entrerriano. Luego de las temperaturas y lluvias favorables registradas en la primavera, los meses de diciembre y enero convirtieron lo que parecía una buena temporada en una situación dramática para los cultivos de soja, maíz, girasol y sorgo, entre otros. Para ahondar en este panorama, Ahora ElDía conversó con distintos productores del Departamento Gualeguaychú, quienes dieron cuenta de los alcances que ha tenido hasta el momento este escenario de estrés hídrico y térmico.



“Estamos atravesando una situación de sequía complicada. Ya lo informa la Bolsa de Cereales, en el estado de reserva de agua de distintos departamentos, dentro de los cuales Gualeguaychú es uno de los más complicados”, aseguró Luis Ledri, ingeniero agrónomo de Berardo Agropecuaria, quien indicó que “esto se debe a los regímenes de precipitaciones, que en diciembre y enero fueron muy escasas, con unos 30 o 35 milímetros en diciembre y entre 20 y 24 milímetros en enero”.



“La soja de primera ya está en un estado reproductivo, en el que está abortando flores. A partir de las nueve de la mañana el cultivo ya se encuentra estresado. Tenemos noches que son dentro de todo frescas, lo cual le permite al cultivo recuperarse un poco, pero las mañanas y el transcurso del día es muy extremo en temperatura, y eso hace que a media mañana el cultivo ya comience a estresarse. Dependiendo de la fecha de siembra, la soja de segunda se ha perdido o se encuentra latente, en estado vegetativo, resistiendo. Si en febrero no llueve, la soja se va ver muy afectada y hasta podría perderse”, detalló.



Y amplió: “El maíz, por su parte, viene con rendimientos muy dispares, de 4.500, 5.500 o hasta 6.000 kilos. Hay lotes que están muy bien, por encima de los 6.000 kilos, y otros están en ese rango inferior debido a cómo se dieron las precipitaciones. Eso determinó el período de llenado del maíz y les cortó su rendimiento. El maíz que quizá estaba para unos 7.000 mil kilos, hoy está rindiendo entre 4.500 y 5.500. Es importante donde está situada la producción: si sólo está en el departamento Gualeguaychú, se da esta situación; si está diversificada en el resto de la provincia, los rendimientos se encuentran por encima de esos valores”.



Ledri también se refirió al cultivo de girasol que, si bien creció considerablemente en su área, “hoy está rindiendo un 8% menos en comparación con el año pasado”. “Aún así, está por encima del histórico. Hoy, en el departamento Gualeguaychú, el girasol está alrededor de entre 1800 y 2100 kilos, por debajo de los 2500 kilos con los que cerró el promedio provincial del año pasado”, evaluó.



Por su parte, Agustín Bohl, productor rural de la zona de Perdices, señaló que esta semana comenzó con la cosecha del maíz de primera: “son maíces sembrados en los primeros días de septiembre y que realmente tenían un muy buen potencial, porque recibieron varias lluvias. Pero en la etapa definitoria del cultivo la sequía les pegó fuerte y hoy estamos viendo los resultados con unos rindes de aproximadamente 4.000 mil kilos; un grano chiquito, muy disparejo, con muchas espigas que no llegaron a completar el llenado de grano, y eso es el resultado de la sequía de los últimos meses”, contó.



Bohl también indicó que estas consecuencias se ven en el sorgo, tanto de pastoreo como forrajero. “Ambos arrancaron con un aspecto impresionante, pero la falta de lluvias y sobre todo la ola de calor de los últimos días les afectó. Se frenó el crecimiento de las plantas y ya están tomando un color amarillento”, manifestó, y agregó que lo mismo sucede con la soja, un cultivo por lo general mucho más resistente a las inclemencias del tiempo, sobre todo a la sequía: “Hay plantas que ya se han secado y tampoco parece que vaya a llover en el corto plazo. El panorama se va a complicar. De hecho, hay productores que incluso están contemplando la posibilidad de pastorear las hojas, porque en el caso de que esto siga así, realmente va a ser una pérdida impresionante”.



Otra voz consultada fue la de Raúl Sobredo, productor agropecuario mixto de la zona de Rincón del Gato, quien también señaló el cambio drástico que hubo entre la primavera y el verano y sus consecuencias: “Tuvimos una primavera extraordinaria, creo que como nunca hemos visto. Arrancó a mediados de agosto. Llovió muy bien durante toda la primavera, es decir, que hubo una abundancia de pasto enorme, en las pasturas y campos naturales; tuvimos una cosecha de trigo extraordinaria y los maíces venían muy bien, pero el agua se cortó a fin de año. Lamentablemente, el grano de los maíces no alcanzó a llenarse completamente y hoy están los datos de los primeros rendimientos, con maíces de cinco mil kilos, con lo cual se han perdido muchos kilos. Esperemos ver otros resultados”.



“Las hojas de primera están bastante bien, en el caso de las plantas más fuertes, mientras que las hojas de segunda vienen peleando un poco la situación”, comparó Sobredo, y se refirió también a la situación mucho más favorable que atraviesa el ganado: “La ganadería viene acompañada de muy buenos valores y con muy buen estado corporal debido a la buena primavera”.



Y concluyó: “Nuestra situación no es tan desesperante como hace dos o tres años atrás, pero se está haciendo sentir el rigor. A su vez, el sol está muy agobiante, sin ninguna duda. Ha habido un cambio en eso. Noto que muchos árboles y plantas han sido quemadas por el sol, así que ese es otro de los agravantes”.



