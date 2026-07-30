Este jueves en el Auditorio del Hospital Centenario se realizó una nueva jornada en el marco del curso intensivo de emergencias hospitalarias, un espacio de formación y actualización destinado a profesionales de la salud para el fortalecimiento de la atención en los servicios de emergencia.

En esta oportunidad, la exposición fue acerca de urgencias urológicas, a cargo del Dr. Federico Rodríguez.

Las urgencias urológicas son problemas médicos graves del sistema urinario o reproductor que necesitan atención rápida, e incluyen principalmente la retención urinaria aguda, el cólico renal intenso y la torsión testicular.

El curso intensivo de emergencias hospitalarias, organizado por el Comité de Docencia e Investigación, tuvo su inicio en abril y mes a mes viene desarrollando actualizaciones sobre distintas patologías que afectan a la población.

Durante julio, hubo ponencias sobre ACV, meningitis bacteriana y urgencias urológicas. Este curso dirigido a profesionales de la salud del Hospital y de toda la comunidad continuará durante agosto, septiembre, octubre y noviembre.

Recordemos que la participación es gratuita, sin inscripción previa y se desarrolla bajo modalidad híbrida. Los certificados de asistencia se otorgan a quienes participan de manera presencial.