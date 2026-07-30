Profesionales se capacitaron sobre el tratamiento de urgencias urológicas
Este jueves en el Auditorio del Hospital Centenario se realizó una nueva jornada en el marco del curso intensivo de emergencias hospitalarias, un espacio de formación y actualización destinado a profesionales de la salud para el fortalecimiento de la atención en los servicios de emergencia.
En esta oportunidad, la exposición fue acerca de urgencias urológicas, a cargo del Dr. Federico Rodríguez.
Las urgencias urológicas son problemas médicos graves del sistema urinario o reproductor que necesitan atención rápida, e incluyen principalmente la retención urinaria aguda, el cólico renal intenso y la torsión testicular.
El curso intensivo de emergencias hospitalarias, organizado por el Comité de Docencia e Investigación, tuvo su inicio en abril y mes a mes viene desarrollando actualizaciones sobre distintas patologías que afectan a la población.
Durante julio, hubo ponencias sobre ACV, meningitis bacteriana y urgencias urológicas. Este curso dirigido a profesionales de la salud del Hospital y de toda la comunidad continuará durante agosto, septiembre, octubre y noviembre.
Recordemos que la participación es gratuita, sin inscripción previa y se desarrolla bajo modalidad híbrida. Los certificados de asistencia se otorgan a quienes participan de manera presencial.