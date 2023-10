Luego de que la noticia sobre la muerte de Silvina Luna impactara en los medios, muchas voces se alzaron para dar su opinión al respecto. Y en su caso, Romina Gaetani también compartió una profunda reflexión en Poco correctos, el programa que conducen Pollo Álvarez y Chino Leunis por eltrece.

“Mentiría si digo que no le doy mucha bolilla al cuerpo. Lamentablemente, este sistema nos pone –sobre todo a nosotros que estamos frente a la cámara y siendo mujer, más aún- un peso que es el doble o triple”, comenzó diciendo la actriz.

En cuanto al paso del tiempo, la entrevistada se sinceró en vivo: “No me molesta nada envejecer. Esto es vivir. Envejecer es vivir y está bueno. Y siendo actriz, bienvenido sea”, lanzó. Y agregó: “Está bueno que estemos hablando de esto y que el tema esté a la orden del día, pero me parece que para el cambio todavía falta. Yo me encuentro con personas que estamos hablando del cambio, pero están entrando a un centro de estética a ponerse bótox”.

“Incluso yo misma que te digo que no me molesta envejecer, digo ‘uy, tengo esta arruga de más’. Yo también me pongo un filtro y también me gusta no ponerme ninguno”, añadió, sobre cómo se maneja en las redes.

“Tuve el placer de conocerla y lamentamos muchísimo lo que sucedió, como con Mariano Caprarola, y a varias que pasaron -no sólo por las manos de Aníbal Lotocki- sino que por distintas situaciones”.

Por último, Gaetani recordó a la modelo: “Tuve el placer de conocerla y lamentamos muchísimo lo que sucedió, como con Mariano Caprarola, y a varias que pasaron -no sólo por las manos de Aníbal Lotocki- sino que por distintas situaciones. Es un garrón. Si hoy tuviera una hija o a alguien para aconsejar, le diría ‘mirá, no nos hagamos nada. Ya está’. Cuanto más naturales ves a las personas, decís ‘bienvenido sea’”.