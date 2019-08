Profundo dolor en el fútbol: murió el Tata Brown

José Luis Brown, integrante del plantel de la Selección Argentina campeona del mundo en México 1986, falleció hoy tras haber pasado varios meses internado a causa de un alzheimer que le fue complicando la salud desde lo neurológico.

El estado crítico del Tata, defensor surgido de las inferiores de Estudiantes donde fue bicampeón y capitán del equipo, había sido dado a conocer por su nieta, que en enero había compartido un emotivo mensaje de fuerzas para su abuelo, que había ingresado a una clínica en diciembre del año pasado.

Además del Pincha, Brown jugó en Atlético Nacional de Medellín, Boca, Deportivo Español, Stade Brestois (Francia), Murcia (España) y Racing, donde cerró su carrera. En la Selección consiguió la Copa del Mundo de 1986 jugando todos los partidos del certamen y convirtiendo el primer gol en el 3-2 ante Alemania en la final.

Hace poco más de un mes, su hija Florencia relató en un programa radial el complicado momento que estaba atravesando el ex futbolista: "Está en una cama, no controla esfínteres y pasa solo a una silla de ruedas de a ratos. No tiene ningún tipo de independencia", había contado.

La marca que dejó en Estudiantes, que lo recuerda como un "ferviente defensor de la filosofía Pincharrata", pero sobretodo la que dejó para siempre en la Selección Argentina, con aquella heroica final ante Alemania, donde terminó jugando con un hombro luxado tras convertir el primer gol del partido, quedarán eternamente en la historia grande del fútbol argentino.

Sus restos serán velados este martes en la Sede de Estudiantes, entre las 8 y las 13. ¡Hasta siempre, Tata!