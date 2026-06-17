La ciudad de Gualeguaychú atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Marcos Exequiel Aguilar, el joven futbolista que había resultado gravemente herido tras sufrir un golpe en la cabeza durante un partido de fútbol amateur.

Aguilar falleció este martes 16 de junio a las 21:45, a los 27 años, luego de permanecer varios días internado en estado crítico en el hospital Centenario de Gualeguaychú.

El accidente se produjo durante un encuentro de la Liga de la Asociación de Fútbol Amateur Gualeguaychú (AFAG), disputado en la cancha del Club Atlético Sur, cuando chocó su cabeza con otro jugador en plena acción de juego.

Su estado había generado gran preocupación desde el primer momento y, con el paso de los días, el caso despertó una fuerte conmoción en la comunidad. Tras la muerte, la Fiscalía dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares, ante la negativa del progenitor para la realización de autopsia, supo AHORA.

Distintas instituciones expresaron públicamente su pesar, entre ellas el Club Deportivo y Social Sarmiento y el Colegio Luis Clavarino, donde había sido alumno.

Según se informó, sus restos serán velados en Sala 3 de Lavalle y Andrade, mientras que el sepelio se realizará este miércoles a las 18 en el Cementerio Norte.

La casa de duelo fue fijada en Nágera 349, en la ciudad de Gualeguaychú.