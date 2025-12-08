La muerte de los jóvenes de Crespo en el choque en Ruta 32 genera profunda conmoción y dolor en la ciudad. Según se informó a AHORA, las víctimas son Juan Carlos Müller De Campos, de 18 años, y Sasha Grandoli Riquelme, de 19.

Los jóvenes viajaban en una moto 110 cc. la noche de este domingo cuando, por causas a establecer, fueron colisionados por una camioneta Amarok que se dirigía en el mismo sentido, en dirección a Crespo.

El impacto se produjo a la altura del kilómetro 24,5, entre Seguí y Viale. De acuerdo a los primerios indicios de la investigación, la camioneta habría intentado sobrepasar a los motociclistas.

Las autoridades policiales de la Comisaría de Seguí, que intervinieron en el hecho, recabaron pruebas y muestras en el lugar del siniestro vial, ocurrido en una zona oscura.

Tras la intervención de la Justicia, se dispuso que los cuerpos fueran trasladados a la Morgue Judicial de Oro Verde y que el conductor de la camioneta, un hombre de 42 años, oriundo de Roque Sáenz Peña, Chaco, quedara detenido.

Desgarradores mensajes de los amigos de Sasha y “Nego”

Las redes sociales se colmaron de mensajes de dolor y despedida para los jóvenes, quienes eran aficionados a las motocicletas y solían compartir tiempo juntos. El joven era de Misiones pero residía hacía un tiempo en Crespo, ciudad en la que nació y vivió siempre la joven.