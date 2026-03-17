Hondo pesar en el ambiente del fútbol de Gualeguaychú por la muerte de Domingo “Chumingo” Zapata, un entrenador vinculado al fútbol infantil durante más de 40 años.

Comenzó a dirigir infantiles desde la categoría 1982 de Central Entrerriano, y desde allí nunca más se alejó de las canchas y de los gurises.

“Con amor se puede más que con la soberbia de querer imponer. La finalidad del formador es formar la persona, eso es para toda la vida, lo que formes del jugador son ciclos nomás, pero la persona es para toda la vida”, expresó Chumingo en una entrevista a ElDíaTV 7 años atrás.