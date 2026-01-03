SU FAMILIA NECESITA AYUDA
Profundo pesar por el fallecimiento de un joven enfermero del Hospital Centenario
A los 39 años murió Ricardo Nicolás Basaldua, quien se desempeñaba como enfermero en el efector de salud.
Profundo pesar en la ciudad por el fallecimiento de un joven enfermero de 39 años, Ricardo Nicolás Basaldúa.
Quienes deseen despedirse podrán acercarse al velatorio que se realizará a partir de las 8 horas en la Sala 4, ubicada en Montevideo 132. Casa de duelo: Misiones 375.
El cortejo fúnebre pasará mañana a las 9:20 horas por Urquiza y la puerta del Hospital Bicentenario.
Sus restos serán depositados a las 9:30 horas en el Crematorio Privado Gualeguaychú, para su posterior cremación.
La familia realizó un pedido de ayuda para poder costear los gastos del velatorio y la cremación, que superan el millón y medio de pesos. Quienes puedan colaborar, pueden transferir al alias “Sueldo.judith”