Profundo pesar en la ciudad por el fallecimiento de un joven enfermero de 39 años, Ricardo Nicolás Basaldúa.

Quienes deseen despedirse podrán acercarse al velatorio que se realizará a partir de las 8 horas en la Sala 4, ubicada en Montevideo 132. Casa de duelo: Misiones 375.

El cortejo fúnebre pasará mañana a las 9:20 horas por Urquiza y la puerta del Hospital Bicentenario.

Sus restos serán depositados a las 9:30 horas en el Crematorio Privado Gualeguaychú, para su posterior cremación.

La familia realizó un pedido de ayuda para poder costear los gastos del velatorio y la cremación, que superan el millón y medio de pesos. Quienes puedan colaborar, pueden transferir al alias “Sueldo.judith”