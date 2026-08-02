Desde el Gobierno de Entre Ríos informaron que el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, visitó la obra de 10 viviendas que la Provincia ejecuta en Aldea San Antonio, en el departamento Gualeguaychú, a través del programa Ahora Tu Hogar, con el objetivo de constatar el avance de los trabajos.

Durante la recorrida, Schönhals estuvo acompañado por el intendente de Aldea San Antonio, Mauro Díaz Chaves; el director de la Regional Sur del IAPV, Pablo Echandi, y representantes de la empresa Sittner Construcciones, responsable de la ejecución de la obra. En la oportunidad, supervisaron el desarrollo del proyecto y analizaron el avance de los trabajos.

El funcionario destacó que, por decisión del gobernador Rogelio Frigerio, "seguimos recorriendo las obras que se llevan adelante en distintos puntos de Entre Ríos porque creemos que el contacto permanente con cada proyecto nos permite acompañar su desarrollo y trabajar para que las viviendas lleguen a las familias que las esperan".

Las viviendas contarán con dos dormitorios, estar-comedor con cocina integrada y baño completo. Una de las unidades estará adaptada para personas con discapacidad, garantizando condiciones de accesibilidad.