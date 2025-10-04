Durante septiembre, 414 estudiantes recorrieron la Reserva Natural Las Piedras y el Ecoparque en el marco del Programa de Educación Ambiental. Estas actividades, diseñadas para fomentar la conciencia ambiental en las nuevas generaciones, ofrecen a la comunidad educativa la posibilidad de conocer estos espacios, revalorizar la biodiversidad y fortalecer el compromiso con prácticas sostenibles.

En la Reserva, a través de recorridos guiados, se ponen en valor los entornos naturales con su flora y fauna nativa, destacando el rol de cada ciudadano en la protección y conservación de estos ambientes.

Puede interesarte

Por su parte, las visitas al Ecoparque permiten reconocer la importancia de la separación de residuos y su impacto en la reducción de la contaminación. Esto se enmarca en la Ordenanza N.º 11.844/2013, que establece la separación en orgánicos, inorgánicos y patogénicos, y la Ordenanza N.º 12.955/2024 que regula la gestión y comercialización de materiales reciclables procesados en el lugar. Este sistema, bajo control municipal, garantiza transparencia, impulsa la economía circular y asegura beneficios ambientales y comunitarios.

“El Programa de Educación Ambiental refleja el compromiso de la gestión con la formación de una ciudadanía consciente y activa en la protección del ambiente. Estas actividades no solo enriquecen el conocimiento de los estudiantes, sino que también los promueven como agentes de cambio en la comunidad”, destacaron desde la Subsecretaría de Ambiente.