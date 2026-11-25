El Municipio de Pueblo Belgrano concretó un nuevo libramiento de fondos por un total de $12.047.409,99, destinado a ocho instituciones educativas y sociales de la localidad, en el marco del Programa Somos 2026.

La distribución de los recursos se realiza de acuerdo con las condiciones y los porcentajes establecidos por la Ordenanza N.º 002/2011, determinando el aporte correspondiente a cada institución.

Los montos de este nuevo libramiento son:

* Escuela N.º 3 “20 de Junio”: $1.651.958,09.

* Escuela N.º 113 “Infantería de Marina”: $1.814.060,66.

* Escuela N.º 111 “Tabaré”: $661.331,25.

* Capilla Nuestra Señora de la Merced: $745.156,00.

* Biblioteca Popular “Manuel Belgrano”: $2.143.249,33.

* Asociación Cooperadora Carlos Artusi: $745.156,00.

* Club Atlético Cerro Porteño: $2.143.249,33.

* Club Social y Deportivo Gurises: $2.143.249,33.

El Programa Somos está orientado al acompañamiento de proyectos destinados a niños, niñas y adolescentes de 0 a 14 años, promoviendo espacios de educación, deporte, cultura, recreación, inclusión y contención.

A través de estos aportes, las instituciones cuentan con recursos para sostener sus actividades, desarrollar nuevas propuestas y dar respuesta a las necesidades de sus comunidades.

“Invertir en las instituciones es también invertir en las oportunidades de nuestras infancias, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el Estado y las organizaciones locales para seguir construyendo una comunidad con más espacios de desarrollo y participación”, resaltaron desde Pueblo Belgrano.