La novena edición de la Copa Gualeguaychú “Stella Maris Brugna” entró en su recta final y este domingo se jugarán los partidos de las semifinales en el estadio “Mario Urriste” del club Unión del Suburbio.

A las 19 horas, el local Unión enfrentará a Deportivo Urdinarrain, mientras que, a su término (no antes de las 21), Independiente se medirá con su homónimo de Villa Paranacito, Isleños Independientes.

Independiente y Unión del Suburbio, quienes se reparten por partes iguales las ocho ediciones, son los grandes candidatos a avanzar a la final y enfrentar en una nueva definición de una competencia.