CÁMARA DE DIPUTADOS DE ENTRE RÍOS
Programaron para el próximo martes la reunión de Comisión para investigar la deuda pública en la provincia
El encuentro de la Comisión de Legislación General será a las 17.30 en el Salón de los Pasos Perdidos.
Luego que los diputados decidieran en la última sesión que vuelva a Comisiones la iniciativa que busca analizar el endeudamiento provincial interno y externo, ya se programó fecha y hora para realizar dicho encuentro.
La Comisión de Legislación General retomará el análisis el próximo martes a las 17:30 en el Salón de los Pasos Perdidos.
Cabe recordar que dicha Comisión ya había emitido dictamen pero en el recinto el diputado Bruno Sarubi (JxER), presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presentó la moción para que el proyecto vuelva a ser discutido.
La iniciativa ha generado cruces entre el oficialismo y el PJ ya que este último considera que el texto presentado, que fue modificado en cuanto al plazo de auditoría, desconoce el trabajo de los organismos de control y busca instalar sospechas sobre procesos que ya fueron auditados”.
Fuente: APF