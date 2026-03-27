Luego que los diputados decidieran en la última sesión que vuelva a Comisiones la iniciativa que busca analizar el endeudamiento provincial interno y externo, ya se programó fecha y hora para realizar dicho encuentro.

La Comisión de Legislación General retomará el análisis el próximo martes a las 17:30 en el Salón de los Pasos Perdidos.

Cabe recordar que dicha Comisión ya había emitido dictamen pero en el recinto el diputado Bruno Sarubi (JxER), presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, presentó la moción para que el proyecto vuelva a ser discutido.

La iniciativa ha generado cruces entre el oficialismo y el PJ ya que este último considera que el texto presentado, que fue modificado en cuanto al plazo de auditoría, desconoce el trabajo de los organismos de control y busca instalar sospechas sobre procesos que ya fueron auditados”.

Fuente: APF