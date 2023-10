En los Galpones del Puerto, en la Nave 8, la ciudad cuenta con una nueva sala que tendrá capacidad para 150 personas, donde, se podrán realizar todo tipo de eventos, conciertos, teatro, danza, congresos, exposiciones y más.

Las funciones libres y gratuitas del fin de semana serán:

Jueves 12

A las 22 horas: Recital en vivo de “Grupo Ironía”

Viernes 13

A las 21 horas: Peña Folcklórica, donde se presentará: Huellas argentinas, Eugenia Perrochoud, Martin Aldeanoy Duo Norteño.

Sábado 14

A las 16 horas: Obra de Títeres: Obra “Bubo”, con Hugo Peruzzo

Bubo es un chico con Síndrome de Down, que juega todos los días en la placita con su amigo Moco, un perrito negro que no puede o no sabe ladrar. En cambio, el Sr. Cucaracha es un hombre prejuicioso que todo controla y vigila y no acepta a Bubo a quien considera inferior y mucho menos a su amigo a quien cree muy peligroso. Se propone entonces echarlos del lugar usando distintas estrategias. Lo que este discriminador vecino no sabe, es que todas las acciones que lleva adelante contra esa hermosa amistad no servirán de mucho porque llega un “héroe de todos los tiempos” con una solución, tan mágica como posible que cambiará al Sr. Cucaracha y la manera de ver a sus semejantes. Bubo una historia que intenta ayudar a pensarnos que “Somos iguales y diferentes, de muchos colores y formas, pero con las mismas oportunidades, porque las diferencias nos enriquecen” El respeto, la empatía y la solidaridad son “valores” tan necesarios como las esperanzas, los sueños que renacen cada día al calor de los derechos de las nuevas miradas.

A las 21 horas: MILONGA (Tan Dos-Che Pebete)

Domingo 8

A las 20 horas: El show de La Bracho (teatro)

Para asistir a las diferentes funciones y espectáculos, retira las entradas en la Casa de la Cultura de 8 a 12 horas, y de 18 a 22 horas. O en el Teatro del Puerto el día de la función antes del inicio del espectáculo.