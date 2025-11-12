La jueza Adriana Acevedo, vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, resolvió suspender las fumigaciones con vehículos aéreos no tripulados en campos linderos a una casa de familia de Aldea Salto, en el departamento Diamante.

Ante esta resolución, la diputada Blanca Osuna volvió a remarcar su rechazo a la Ley de Agroquímicos N° 11.178 aprobada por la Legislatura entrerriana en diciembre del 2024: “Es imprescindible revisarla y que se garantice protección real a la población”.

Además le envió un mensaje al gobernador de la provincia: “La Justicia volvió a advertir lo que el gobierno provincial eligió ignorar: fumigar cerca de zonas habitadas pone en riesgo la salud de nuestras infancias”.

“La salud y el ambiente sano son derechos. No pueden quedar supeditados a intereses económicos. La salud de las niñas y niños entrerrianos no se negocia”, sostuvo en su cuenta de X.

Cabe informar que la magistrada Acevedo dio por acreditada la existencia de daño genético en una niña víctima que vive en el lugar y que los requisitos para el uso de drone –inscripción, registro y habilitación– no se han implementado en Entre Ríos, por lo cual este uso es ilegal, publicó Era Verde.

Fuente: APFDigital