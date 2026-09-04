La Dirección de Tránsito realizó trabajos de demarcación y colocación de nueva señalización en la calle Magnasco, entre Juan Lapalma y Boulevard Montana.

Las tareas incluyeron el pintado del cordón y la instalación de cartelería de “Prohibido Estacionar” sobre el sentido norte-sur de calle Magnasco.

La medida apunta a facilitar la circulación en el sector, teniendo en cuenta que la calle lateral Ángel Elías posee un único sentido, mientras que Magnasco mantiene doble sentido de circulación.

La restricción permitirá disponer de mayor espacio para el desplazamiento de los vehículos y evitar obstrucciones que puedan dificultar el tránsito en ambos sentidos.

Desde la Dirección de Tránsito solicitaron a los conductores respetar la nueva señalización y la prohibición de estacionamiento establecida en el lugar.