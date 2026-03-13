El talento larroquense vuelve a cruzar fronteras. Anna Gervasoni Giordano, una muy joven bailarina de nuestra ciudad, ha sido seleccionada para representar a la Argentina en la 19ª Gran Final del Concurso Mundial Anual de Ballet (World Ballet Competition).

Este prestigioso certamen se llevará a cabo del 15 al 20 de junio de 2026 en el imponente Steinmetz Hall del Centro Dr. Phillips para las Artes Escénicas, ubicado en Orlando, Florida, Estados Unidos. Se trata de uno de los escenarios más modernos y acústicamente perfectos del mundo, donde Anna compartirá escenario con talentos provenientes de más de 25 países.

Un certamen de elite



El World Ballet Competition es reconocido internacionalmente por su alto nivel de exigencia y por ser una "vidriera" donde directores de las compañías más famosas y escuelas de elite buscan a las futuras estrellas de la danza. En esta edición, participarán bailarines de 25 naciones y de casi todos los estados de EE. UU.

Para llegar a esta instancia, Anna tuvo que superar rigurosas evaluaciones, demostrando su técnica impecable y la pasión que la caracteriza y que hoy la posiciona como una gran promesa del ballet nacional.

Participar en la Gran Final es un hito en la carrera de cualquier artista. Durante cinco días, Anna estará bajo la lupa de un jurado internacional de primer nivel. El evento suele ser seguido por miles de personas a través de transmisiones globales, poniendo a Larroque y a Entre Ríos en el mapa de la danza clásica mundial.

Fuente: Acción Larroque