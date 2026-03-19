Gualeguaychú forma parte, este jueves y viernes, de una acción de promoción turística en Montevideo (República Oriental del Uruguay), en el marco de una estrategia provincial orientada a posicionar la oferta entrerriana en uno de los mercados internacionales más relevantes y a fortalecer el vínculo con el público uruguayo.

La iniciativa, organizada por el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), reúne a destinos que integran el Consejo Provincial de Turismo (Coprotur) y permite presentar de manera conjunta la diversidad de propuestas de la provincia. La actividad se desarrolla en un contexto estratégico, en vísperas de la Semana de Turismo en Uruguay, período que coincide con la antesala de Semana Santa, uno de los momentos de mayor movimiento turístico del año.

Durante la acción, Gualeguaychú presenta su oferta mediante instancias institucionales, distribución de material promocional y espacios de vinculación con operadores turísticos y público general, con el objetivo de difundir sus propuestas y generar nuevas oportunidades de captación de visitantes.

Como parte de la experiencia, se incorporan degustaciones de productos locales, entre ellos vinos de bodegas y viñedos que integran el Camino del Vino , junto con alfajores regionales .

La agenda se completa con la presentación de los principales productos turísticos de la ciudad, entre los que se destacan las termas, el turismo de naturaleza, las experiencias de bienestar, la gastronomía y el turismo de aventura.