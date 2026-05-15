En el marco de la campaña de concientización y salud animal “Guanimal Day”, promotores de salud realizaron recorridas territoriales para brindar información sobre las jornadas gratuitas de castración y las recomendaciones necesarias para asistir con perros y gatos al evento que se desarrollará este 16 y 17 de mayo en el Mercado del Munilla.

Durante los últimos días, equipos de promotores de salud de los CAPS, CIC y Nodos llevaron adelante distintas recorridas por barrios de la ciudad con el objetivo de acercar información a vecinos sobre la campaña de castración gratuita que se realizará en el marco del “Guanimal Day”, una propuesta impulsada para fomentar el cuidado responsable y la salud animal en la comunidad.

Las visitas puerta a puerta permitieron asesorar a las familias acerca de los requisitos necesarios para asistir a las jornadas de castración, así como también responder consultas vinculadas al cuidado de perros y gatos antes y después de la cirugía. Además, se entregó información sobre los horarios, el sistema de turnos y las medidas de seguridad previstas para el evento.

Desde la organización recordaron que las castraciones se realizarán los días sábado 16 y domingo 17 de mayo en el predio del Mercado del Munilla, ubicado en la intersección de Cándido Irazusta y Mitre. Los turnos pueden solicitarse previamente vía WhatsApp al número 3446-54-3429, donde se asignarán horarios para gatos a las 8.30 h y para perros a partir de las 10.30 h.

Asimismo, aclararon que las jornadas de castración continuarán durante todo el día y que también podrán acercarse personas sin turno previo. El sábado se atenderá de 8.30 a 18 hs, mientras que el domingo la actividad se extenderá de 8.30 a 14 hs, aunque podría prolongarse según la demanda y la cantidad de animales presentes.

Desde el equipo organizador remarcaron que lo más importante para poder realizar la cirugía es respetar el ayuno previo. En este sentido, recordaron que los animales deben cumplir con 12 horas de ayuno sólido y, preferentemente, también ayuno líquido, aunque en este último caso puede permitirse una pequeña cantidad de agua. Recordar que, si el animal no está en ayuno, no se puede castrar.

En el caso de los perros, deberán asistir con collar y correa, y si el animal lo requiere, también con bozal. Para los gatos, se solicita concurrir con transportadora, mochila, caja o bolsa de cebolla correctamente cerrada, ya que no estará permitido el ingreso de animales sueltos o en brazos. Además, por cuestiones de seguridad, no se permitirá circular dentro del predio con mascotas sin sujeción.

El “Guanimal Day” también propone una jornada integral de concientización y promoción del bienestar animal, buscando fortalecer el compromiso ciudadano con el cuidado responsable de las mascotas, la prevención del abandono y la importancia de la castración como herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida animal.