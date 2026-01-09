Una actividad educativa y recreativa se realizó en la Colonia Municipal, destinada a niños de 9 años, con eje en la separación de residuos y el cuidado del ambiente, en el marco de las propuestas de verano que se desarrollan en la ciudad.

El Municipio llevó adelante la iniciativa a través de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria, como parte de la Colonia Municipal 2026. La propuesta estuvo dirigida a chicos que participan de las actividades estivales y se incorporó a las acciones complementarias del programa.

Durante la jornada se brindó una charla introductoria en la que se abordaron contenidos vinculados a la separación de residuos, el cuidado del ambiente, la prevención del dengue y el uso responsable del agua. Los temas fueron presentados con un enfoque acorde a la edad de los participantes, con explicaciones simples que facilitaron la comprensión.

Luego se desarrolló una actividad lúdica destinada a reforzar los conceptos trabajados. La propuesta consistió en un juego similar a una carrera de embolsados, en el que los niños trasladaron pelotitas que representaban residuos y las clasificaron en recipientes según el tipo de desecho.

A través de esta dinámica, los participantes aplicaron los contenidos abordados e identificaron la importancia de la correcta separación de residuos y su impacto en el ambiente y en la salud comunitaria.

La actividad forma parte de las propuestas de educación ambiental incluidas en las Colonias Municipales 2026, que combinan instancias deportivas, recreativas y educativas.