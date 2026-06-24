Pablo Fontanini, responsable del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, indicó que si bien ya se registraron las primeras heladas del invierno, se esperan en julio los registros de temperaturas más bajos. Según informó, así lo indican las estadísticas promedio de los últimos años, que llegaron a mínimas de entre -4° y -5° grados en las zonas descampadas, en diálogo con Viendo Qué Pasa, por Canal 9 Stream.

“En junio hubo dos frentes fríos importantes, uno alrededor del 15 de junio y otro que atravesamos este 23 y 24 con marcas que llegaron a -2,7 grados, aunque no en la generalidad de la superficie de la provincia ya que hacia el norte las temperaturas se han ubicado un poco por arriba de los cero grados, pero sí han generado un ambiente de frío intenso”, planteó respecto de la situación vivida este mes.

Aclaró que en el campo se dan los registros térmicos más bajos dado que “se forman islas de calor alrededor de las ciudades que hacen que se atempere en cercanías de las ciudades el descenso térmico“. Incluso, señaló que las variaciones también están más asociadas a la latitud, ya que más al sur hay más probabilidades de descenso térmico o que se registren heladas meteorológicas o agronómicas; y también asociado a la topografía, ya que en los bajos el descenso es mayor que en la loma y el campo.

Principales heladas en julio: hasta -5°C

Por otro lado, aclaró que todavía no se dieron registros históricos. “No hay que contextualizar en una situación trágica. Son datos climáticos que normalmente ocurren. Estadísticamente si se miran registros de años atrás, la ocurrencia de las primeras heladas pueden darse en abril y normalmente los mayores descensos térmicos se dan en junio o julio. Julio es en los últimos años el mes de mayor descenso“, señaló, y anticipó que puede repetirse esta situación: “En el promedio, tuvimos temperaturas de -4 y -5 grados“, apuntó.

Impacto del frío en los cultivos

El ingeniero agrónomo aclaró que el descenso térmico es típico de esta época del año y los cultivos de la campaña fina están en general preparados para ello. De todos modos, dijo que “puede haber alguna afectación en lotes sembrados de brasicáceas, ya que lo que es colza, carinata o camelina necesita llegar a un desarrollo de estado de roceta a partir de cuatro o cinco hojas desarrolladas, donde ya se hace muy tolerante el descenso térmico”. Recordó que hubo algunas en emergencia escalonada, donde hubo heterogeneidades en las unidades de siembra” que pudieron provocar alguna afectación en el marchitamiento de hojas.

Respecto del principal cereal y el resto de los cultivos de invierno, indicó: “El trigo es un cultivo que soporta muy bien el frío y quizá algún inconveniente del lino porque el poder germinativo de la semilla es un poco bajo y asociado al frío en estado de emergencia puede haber afectado”. “Pero es un escenario normal y es bueno que ocurra descenso térmico en esta época del año”, aclaró.

Fuente: AHORA / Canal 9 Stream