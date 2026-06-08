De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes en Gualeguaychú la temperatura mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 17. Además, se prevén lluvias fuertes y aisladas a lo largo de la jornada, en un contexto de cielo mayormente cubierto y ambiente húmedo.

Las mismas condiciones se extenderán a los departamentos Colón, Uruguay, Tala e Islas, donde también se anuncian precipitaciones y marcas térmicas similares.

En el resto de la provincia, el panorama será igualmente inestable. En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 19 grados, con lluvias y cielo mayormente nublado durante buena parte del día.

Por su parte, en Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican lluvias aisladas, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 19 grados.

De esta manera, el inicio de la semana estará marcado por el tiempo inestable en gran parte de Entre Ríos, con precipitaciones de distinta intensidad y temperaturas que se mantendrán por debajo de los 20 grados.