EL TIEMPO EN GUALEGUAYCHÚ
Arranque de semana inestable en la ciudad: lluvias intensas y temperaturas inferiores a los 20ºC
El SMN anticipa una jornada inestable para Gualeguaychú y la región, con probabilidad de lluvias fuertes y temperaturas que se mantendrán frescas. Las condiciones se replicarán en distintos puntos de Entre Ríos, donde también se esperan precipitaciones durante gran parte del día.
De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes en Gualeguaychú la temperatura mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 17. Además, se prevén lluvias fuertes y aisladas a lo largo de la jornada, en un contexto de cielo mayormente cubierto y ambiente húmedo.
Las mismas condiciones se extenderán a los departamentos Colón, Uruguay, Tala e Islas, donde también se anuncian precipitaciones y marcas térmicas similares.
En el resto de la provincia, el panorama será igualmente inestable. En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 19 grados, con lluvias y cielo mayormente nublado durante buena parte del día.
Por su parte, en Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican lluvias aisladas, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 19 grados.
De esta manera, el inicio de la semana estará marcado por el tiempo inestable en gran parte de Entre Ríos, con precipitaciones de distinta intensidad y temperaturas que se mantendrán por debajo de los 20 grados.