El tiempo continuará inestable este lunes feriado en Gualeguaychú. De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias durante la jornada, cielo parcialmente nuboso y temperaturas más bajas que las registradas durante el domingo.

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 14°, con un 90% de probabilidad de precipitaciones y un acumulado estimado de 14 milímetros.

Además de las lluvias, el viento será otro de los factores destacados de la jornada. Soplará del sector sur, con velocidades de entre 26 y 48 kilómetros por hora, por lo que las condiciones se presentarán ventosas durante buena parte del día.

El pronóstico horario indica que durante la tarde todavía podrían registrarse algunas lluvias débiles. Hacia las 17, la temperatura rondaría los 18 grados, mientras que posteriormente descendería hasta ubicarse en torno a los 14° durante la noche.

La inestabilidad podría extenderse al martes, jornada que anticipa nuevamente lluvias, aunque con una menor probabilidad de precipitaciones y temperaturas que se ubicarían entre los 8 y 13 grados. A partir del miércoles se espera una mejora de las condiciones, con cielo soleado y una máxima cercana a los 17°.