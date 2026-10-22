Según los datos meteorológicos, la jornada del 22 de octubre de 2026 presentará condiciones adversas para el desarrollo del evento deportivo. Se espera una temperatura máxima de 21.6°C y una mínima de 12.8°C, con un cielo cubierto durante gran parte del día.

La probabilidad de lluvia alcanzará el 91%, con una precipitación total estimada en 59.83 mm. Durante la mañana, se prevén lloviznas ligeras con temperaturas que ascenderán desde los 14°C iniciales hasta los 20.8°C al mediodía. El viento soplará desde el este con una velocidad máxima de 24.5 km/h.

Para la tarde y noche, el pronóstico indica un incremento en la intensidad de las precipitaciones. Se esperan chubascos moderados o intensos hacia las 18, con una temperatura de 18.7°C. La humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando un promedio del 90%, lo que influirá en el desarrollo de las pruebas de canotaje programadas para esta fecha.