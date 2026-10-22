Pronostican lluvias y vientos para la cuarta jornada del Mundial de Canotaje
El inicio de la competencia de la categoría Elite en el Mundial de Maratón de Canotaje en Gualeguaychú estará marcado por condiciones climáticas inestables, con una alta probabilidad de precipitaciones y cielo cubierto durante toda la jornada del 22 de octubre de 2026.
Según los datos meteorológicos, la jornada del 22 de octubre de 2026 presentará condiciones adversas para el desarrollo del evento deportivo. Se espera una temperatura máxima de 21.6°C y una mínima de 12.8°C, con un cielo cubierto durante gran parte del día.
La probabilidad de lluvia alcanzará el 91%, con una precipitación total estimada en 59.83 mm. Durante la mañana, se prevén lloviznas ligeras con temperaturas que ascenderán desde los 14°C iniciales hasta los 20.8°C al mediodía. El viento soplará desde el este con una velocidad máxima de 24.5 km/h.
Para la tarde y noche, el pronóstico indica un incremento en la intensidad de las precipitaciones. Se esperan chubascos moderados o intensos hacia las 18, con una temperatura de 18.7°C. La humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando un promedio del 90%, lo que influirá en el desarrollo de las pruebas de canotaje programadas para esta fecha.