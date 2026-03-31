El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este martes 31 de marzo se presenta con buen tiempo y otra vez mucho calor agobiante en Gualeguaychú. La temperatura máxima anunciada es de hasta 32 grados, con sensación térmica superior.

Para este miércoles y jueves anuncian eventuales lluvias y tormentas aisladas en distintos puntos de la provincia, Gualeguaychú es uno de ellos. Se trata de inestabilidades que no provocarán un cambio de tiempo, sino que elevarán aún más la humedad.

De acuerdo a las previsiones, el cambio en las condiciones del tiempo llegarían el sábado ante la irrupción de un sistema frontal frío que provocará un descenso de las temperaturas.

Desde el domingo, las máximas volverán a descender por debajo de los 30 grados y se ubicarían más cerca de los 23, 24 y 25 grados, con variaciones según las distintas zonas de la provincia.

Tiempo en Entre Ríos: martes 31 de marzo

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 23 grados y la máxima alcanzará los 33 grados. Se aguarda una jornada soleada con cielo parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 22 grados y una máxima de 32 grados. También se espera un día de mucho sol y pocas nubes.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 22 grados y una máxima de 31 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera un día parcialmente despejado.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 22 grados de mínima y 33 grados de máxima, con cielo parcialmente nublado.