Las bajas temperaturas continuarán marcando el pulso del tiempo en Entre Ríos durante este viernes. En Gualeguaychú y el sur provincial se espera una jornada fría pero estable, con cielo algo nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas del Ibicuy la temperatura mínima será de 4 grados, mientras que la máxima alcanzará los 15 grados.

Si bien ya no rige el alerta amarillo por bajas temperaturas que afectó a la provincia en los últimos días, el ambiente seguirá siendo invernal, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

En el resto de Entre Ríos las condiciones serán similares. Para Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se anuncian mínimas de 5 grados y máximas de 16 grados, con cielo algo nublado. En tanto, en Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador también se prevén registros térmicos de entre 5 y 16 grados, aunque con cielo parcialmente nublado.

De acuerdo al pronóstico extendido, el fin de semana llegará con un leve ascenso de las temperaturas. Entre sábado y domingo las mínimas rondarán los 8 grados y las máximas podrían ubicarse cerca de los 17 grados en distintos puntos de la provincia.