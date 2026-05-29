El viernes se presentará con cielo mayormente nublado en Gualeguaychú y en el sur de la provincia, según anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Para la ciudad se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 16, en una jornada gris y con temperaturas frescas durante gran parte del día.

El pronóstico alcanza también a los departamentos Colón, Uruguay, Tala e Islas, donde las condiciones serán similares, con abundante nubosidad y ambiente otoñal.

En el resto de Entre Ríos también predominará el cielo mayormente nublado, aunque con temperaturas algo más elevadas.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se prevé una mínima de 14 grados y una máxima de 19. Por su parte, en Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 18 grados.

De esta manera, el viernes mostrará condiciones estables en toda la provincia, con nubosidad persistente y un leve ascenso de las temperaturas mínimas.