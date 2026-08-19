Luego de una seguidilla de días lluviosos y un miércoles que se mantuvo mayormente nublado, el pronóstico para Gualeguaychú y alrededores indica que este jueves el tiempo estará nuevamente inestable. Se esperan lluvias para la primera mitad de la jornada, en la antesala a un fin de semana que se anuncia con buen tiempo. Las precipitaciones llegarían en la madrugada y continuarían hasta entrado el mediodía. Hacia la tarde, se espera que el cielo despeje parcialmente y asome el sol por momentos.



Para el viernes, los indicadores meteorológicos señalan que el tiempo estará mayormente despejado, trayendo alivio luego de días de inestabilidad y lluvias. Hacia el fin de semana, las condiciones mejorarían dando lugar a un sábado y domingo de pleno sol.



En cuanto a las temperaturas, las mínimas previstas para la madrugada del jueves se ubican en torno a los 10 grados mientras que las máximas treparán hasta los 15 durante la tarde.



Para el viernes, se registraría un brusco descenso de las térmicas, con mínimas de alrededor de 8 grados y máximas que no superarían los 12 grados. Esta baja en las temperaturas se profundizará durante el sábado y el domingo, con mínimas que llegarían hasta los 3 grados.

