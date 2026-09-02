Luego de días de sol y temperaturas cálidas, se espera que el jueves llegue con una madrugada inestable, en la cual los indicadores meteorológicos no descartan que se den precipitaciones. Para la mañana, en tanto, se prevé que el cielo esté mayormente nublado, aunque sin anuncios de lluvias. El tiempo compondría gradualmente hacia la tarde, momento en que saldría el sol y daría paso a una noche despejada.



Los días siguientes continuarán con condiciones meteorológicas favorables, que se verán acompañadas de un gradual y notorio descenso de las temperaturas. Si las mínimas para este jueves estarán en torno a los 14 grados por la mañana, y las máximas en 17, las temperaturas descenderán hacia el viernes hasta llegar a un registro de 7 grados por la madrugada y máximas que no superarán los 16.



Esta tendencia se profundizará para el fin de semana, ya que para el sábado anuncian valores similares o inferiores a los del viernes, y para el domingo una mínima de 5 grados y máxima de 10.



Para el viernes y fin de semana, se espera que el cielo esté mayormente despejado.