Pronostican un martes sin lluvias en la ciudad y con temperaturas en ascenso
Después de un lunes frío, el SMN anuncia que, progresivamente, las temperaturas irán en aumento. Para el jueves se pronostican inestabilidades.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un martes mayormente nublado en la provincia. Las temperaturas mínimas comenzarán a ir en aumento y las máximas rondarán los 20 grados.
El viernes y el fin de semana próximo serían los días más calurosos, con máximas de entre 26 y 28 grados.
Así estará el tiempo este martes
En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 20 grados. En estas localidades se pronostica un día con cielo mayormente nublado.
En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 21 grados. En la capital y alrededores se anuncia cielo mayormente nublado durante toda la jornada.
En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 12 grados y una máxima de 21 grados. Allí también se prevé un martes con cielo cubierto.