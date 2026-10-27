El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un martes mayormente nublado en la provincia. Las temperaturas mínimas comenzarán a ir en aumento y las máximas rondarán los 20 grados.

El viernes y el fin de semana próximo serían los días más calurosos, con máximas de entre 26 y 28 grados.

Así estará el tiempo este martes

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 20 grados. En estas localidades se pronostica un día con cielo mayormente nublado.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 21 grados. En la capital y alrededores se anuncia cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 12 grados y una máxima de 21 grados. Allí también se prevé un martes con cielo cubierto.