Pronostican una semana con temperaturas en ascenso: cómo estará el tiempo este miércoles en Gualeguaychú
El pronóstico para esta semana anuncia que el cielo se mantendrá mayormente soleado durante toda la semana. Las temperaturas irán en ascenso, partiendo de los 16 grados de mínima y 27 de máxima previstos para este miércoles hasta llegar a un domingo con hasta 32 grados al mediodía.
Durante la jornada de este miércoles, se espera que el cielo se mantenga despejado, con eventual nubosidad entre el mediodía y las primeras horas de la tarde. Hacia la noche, el calor daría un respiro y el termómetro se ubicaría por debajo de los 20 grados.
Las condiciones meteorológicas y el rango de temperaturas se mantendrían prácticamente iguales durante el jueves. Para el viernes, en cambio, se espera que comience el ascenso térmico, con el tiempo totalmente soleado y una máxima prevista de 29 grados.
El sábado y domingo, el pico de temperaturas llegaría a 31 y 32 grados, respectivamente. Esta tendencia se mantendría en el comienzo de la semana entrante.
Hasta el momento, no se anticipan lluvias.