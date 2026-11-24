El pronóstico para esta semana anuncia que el cielo se mantendrá mayormente soleado durante toda la semana. Las temperaturas irán en ascenso, partiendo de los 16 grados de mínima y 27 de máxima previstos para este miércoles hasta llegar a un domingo con hasta 32 grados al mediodía.

Durante la jornada de este miércoles, se espera que el cielo se mantenga despejado, con eventual nubosidad entre el mediodía y las primeras horas de la tarde. Hacia la noche, el calor daría un respiro y el termómetro se ubicaría por debajo de los 20 grados.

Las condiciones meteorológicas y el rango de temperaturas se mantendrían prácticamente iguales durante el jueves. Para el viernes, en cambio, se espera que comience el ascenso térmico, con el tiempo totalmente soleado y una máxima prevista de 29 grados.

El sábado y domingo, el pico de temperaturas llegaría a 31 y 32 grados, respectivamente. Esta tendencia se mantendría en el comienzo de la semana entrante.

Hasta el momento, no se anticipan lluvias.