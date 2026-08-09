El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este lunes continuará el buen tiempo y las bajas temperaturas en Gualeguaychú. La jornada se presentará algo nublada, con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima que alcanzará los 13.

En relación al pronóstico extendido, para este miércoles se prevén posibles condiciones de inestabilidad y un incremento de la nubosidad, por lo que el tiempo podría cambiar a mitad de semana.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este lunes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá, la mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 14. En la capital provincial y sus alrededores se anuncia una jornada parcialmente nublada.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se espera una mínima de 4 grados y una máxima de 14. Allí también se prevé un lunes parcialmente nublado.

Por su parte, en Colón, Uruguay, Tala e Islas se pronostica una mínima de 5 grados y una máxima de 13, con una jornada algo nublada.

En líneas generales, el comienzo de la semana estará marcado por las bajas temperaturas en toda la provincia, mientras que el ingreso de mayor nubosidad y las posibles inestabilidades serán las principales novedades a partir del miércoles.