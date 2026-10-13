Boca parte como favorito para quedarse con la ida ante Vasco da Gama en la Bombonera, el martes 13 de octubre a las 21:30, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. El Xeneize viene de una racha espectacular y llega golpeado en lo físico, mientras que el Vasco se juega todo en su primera final chica de visitante.

Análisis del Boca vs Vasco da Gama

El Xeneize de Rodolfo Arruabarrena llega a este cruce con 17 partidos sin perder entre todas las competencias, una racha que lo tiene segundo en la tabla anual rumbo a la Libertadores 2027. Viene de empatar 2-2 con Instituto en Córdoba, un resultado que deja sabor amargo por el margen desaprovechado, pero que no empaña el envión general del equipo en los últimos meses.

El Vasco, en cambio, llega bastante más abajo en su tabla, y anda peleando la zona media del Brasileirão, lejos de los puestos de arriba, pero con argumentos propios en lo defensivo y con una racha reciente que mezcla triunfos sólidos con algún traspié puntual. Para el equipo carioca, esta serie es la chance de meterse en una final continental que no juega desde hace rato.

Pedro Emanuel, el DT portugués que tomó las riendas del Vasco en julio, le dio un orden defensivo que el equipo no tenía meses atrás, aunque todavía le cuesta sostener ese nivel lejos de San Januário. Viajar a la Bombonera en medio de una semifinal continental es, para cualquier plantel brasileño, uno de los desafíos más duros del calendario.

La Bombonera va a jugar un papel importante porque Boca no suele perder ahí, y menos todavía en instancias eliminatorias de copas internacionales, donde el equipo suele sacar un nivel extra. El Xeneize viene de eliminar rivales de peso en esta misma Sudamericana y llega a esta semifinal con el envión anímico de saberse protagonista de un torneo que persigue desde hace temporadas.

Estado de forma reciente de Boca y Vasco da Gama

Así llega Boca a este cruce, con el invicto todavía intacto pero con algunas señales de desgaste físico:

- Instituto 2-2 Boca Juniors (visitante, Torneo Clausura)

- Boca Juniors 3-0 Unión Santa Fe (local, Torneo Clausura)

- Racing Club 2-3 Boca Juniors (visitante, Copa Argentina)

- San Lorenzo 0-2 Boca Juniors (visitante, Torneo Clausura)

- Sao Paulo 1-1 Boca Juniors (visitante, Copa Sudamericana)

Y así llega el Vasco, con un andar irregular pero sin grandes sustos en el black out reciente:

- Vasco da Gama 0-0 Remo (local, Brasileirão)

- Botafogo 1-2 Vasco da Gama (visitante, Brasileirão)

- Vasco da Gama 5-0 Coritiba (local, Brasileirão)

- Vasco da Gama 2-0 Santa Fe (local, Copa Sudamericana)

- Gremio 1-2 Vasco da Gama (visitante, Brasileirão)

El contraste entre ambos es claro, porque Boca no pierde desde hace meses, mientras que el Vasco intercala partidos de nivel alto (la goleada a Coritiba) con tropezones que lo mantienen lejos de los puestos de arriba.

Últimos enfrentamientos entre Boca y Vasco da Gama

El historial entre ambos clubes es prácticamente nulo en el circuito competitivo reciente no hay registros de cruces en los últimos años entre Boca y el Vasco en torneos oficiales de Conmebol, así que esta semifinal es, en los hechos, la primera vez que se enfrentan en una instancia de este peso.

Bajas y disponibilidad para el partido

Boca llega con la lista de bajas más larga que tuvo en todo el año para un partido de este calibre. El capitán Leandro Paredes sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho ante Instituto y está descartado para toda la serie. Se suman Alan Velasco (desgarro en el aductor, afuera por al menos tres semanas), Tomás Aranda (fractura de peroné), Tomás Belmonte (rotura de menisco externo), Adam Bareiro (discopatía lumbar) y Agustín Marchesín, todos fuera de las canchas. Además, Enner Valencia quedó con un golpe en el tobillo tras el partido ante Instituto; Arruabarrena bajó el perfil de la molestia, pero su presencia desde el arranque es una duda a seguir de cerca.

Del lado del Vasco no hay bajas confirmadas de peso hasta el momento, aunque Pedro Emanuel suele manejar algunas rotaciones de cara a estos cruces de ida y vuelta.

El árbitro del partido

La Conmebol designó al chileno Piero Maza para dirigir la ida en la Bombonera, acompañado por sus compatriotas José Retamal y Carlos Poblete en las líneas, con José Cabero a cargo del VAR. Es la tercera vez consecutiva que Maza dirige a Boca en el plano internacional, después de los cruces ante Recoleta y Sao Paulo, ambos con triunfo del Xeneize.

Cuotas para Boca vs Vasco da Gama

Antes de bancarse algún pesito en este cruce, lo mejor es revisar bien las apuestas deportivas Copa Sudamericana , que esta semana viene con todo por la serie de semifinales.

Mercado 1X2

Las cuotas marcan a Boca como favorito claro de la noche, aunque sin descartar al Vasco, que puede meterse en el partido con su planteo defensivo:

- Boca Juniors gana: 1.85

- Empate: 3.30

- Vasco da Gama gana: 4.10

Más/Menos 2.5 goles

Con las bajas ofensivas de Boca de por medio, el mercado de goles se inclina levemente hacia el "menos", una lectura prudente para un partido de ida de semifinal:

- Más de 2.5 goles: 2.10

- Menos de 2.5 goles: 1.70

Ambos equipos anotan (BTTS)

El historial reciente de ambos equipos deja parejo el mercado de BTTS, sin una inclinación marcada hacia ningún lado:

- Sí: 1.90

- No: 1.90

Como pasa siempre en estos casos, las cuotas pueden moverse hasta minutos antes del pitazo inicial, así que lo más prudente es volver a revisarlas cerca del partido. El mercado suele reaccionar rápido ante cualquier novedad de último momento sobre las bajas de Boca, así que conviene esperar a la confirmación de la formación titular antes de jugarse del todo con un pick cerrado.

Recomendación de apuesta final

El pronóstico apunta a una victoria de Boca por la mínima, apoyado en el invicto, la localía y el envión de la Bombonera en instancias de copa, aunque la mochila de bajas invita a esperar un partido más ajustado de lo que marcan las cuotas a primera vista. El Vasco no va a regalar nada y puede llevarse un resultado corto que deje la serie abierta para la vuelta en Brasil.

Este pronóstico se apoya en la forma reciente, los antecedentes y el contexto competitivo de ambos equipos. Como siempre, las cuotas se mueven cerca del arranque, así que conviene revisarlas antes de jugar. Si vas a seguir este partidazo con Betsson Argentina, vas a encontrar una plataforma intuitiva y con cuotas competitivas para este y los demás cruces de la Copa Sudamericana. Apostá siempre con responsabilidad, solo con la guita que puedas permitirte perder. ¡Que la disfrutes y mucha suerte!