España tiene más chances de sacar diferencia y meterse en semifinales, porque llega a los cuartos de final sin recibir un gol en cinco partidos y con un nivel de forma que la pone por encima de Bélgica en casi todos los números. La Roja no se achica ante nadie, pero acá no se le anima a cualquiera: enfrente va a tener a una Bélgica que viene de menos a más y que en su plantel guarda nombres de peso.

El cruce se juega el viernes 10 de julio a las 16:00 (hora Argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con España llegando después de bajarse a Portugal por 1-0 (gol de Mikel Merino sobre el cierre) y Bélgica tras golear 4-1 a Estados Unidos. Está clarita la cosa: el que gane se mete entre las cuatro mejores selecciones del mundo, y ninguno de los dos se quiere ir de arranque a las eliminatorias sin pelear el pase.

Análisis del España - Bélgica

Los dos equipos llegan con rachas positivas, pero el rendimiento defensivo marca la diferencia más grande entre ambos planteles de cara a este partidazo de cuartos.

Estado de forma reciente

- España: no recibió goles en sus últimos cinco partidos y su forma estadística está en el 87%.

- España promedia 1,8 goles anotados por partido en la fase que lleva jugada del Mundial.

- Su racha reciente es DWWWW: un empate y cuatro triunfos.

- Bélgica llega con una forma del 73%, con dos empates y tres victorias en sus últimos cinco (DDWWW).

- Bélgica anotó 13 goles en ese tramo, pero también encajó 5, casi un promedio de 1 gol en contra por partido.

Últimos enfrentamientos directos entre España y Bélgica

España y Bélgica se enfrentaron 23 veces a lo largo de la historia: 12 victorias españolas, 6 empates y 5 triunfos belgas.

El antecedente más reciente es un amistoso de septiembre de 2016, ganado por España 2-0 con doblete de David Silva.

El único cruce mundialista previo en fase eliminatoria fue en México 1986, también en cuartos de final: empataron 1-1 y Bélgica avanzó por penales (5-4).

El otro antecedente mundialista fue en Italia 1990, por la fase de grupos, con victoria española por 2-1.

Bajas y disponibilidad

España no cuenta con bajas sensibles confirmadas para este cruce. Bélgica no reporta bajas confirmadas por lesión de cara a los cuartos; Rudi García rotó a De Bruyne, Lukaku y Doku como titulares ante Estados Unidos, pero los tres están disponibles y pueden entrar desde el banco si el partido lo pide.

Cuotas para España vs Bélgica del Mundial

Antes de tirarte a una apuesta, siempre conviene mirar las cuotas España vs Bélgica actualizadas y comparar con lo que analizamos acá abajo, mercado por mercado. Estos cuartos de final mueven mucho dinero y el mercado ya tiene un favorito bastante claro, aunque no absoluto.

Ganador del partido

El mercado no tiene grandes dudas: España aparece como la candidata clara a llevarse los 90 minutos, apoyada en su blindaje defensivo (0 goles recibidos en cinco partidos). Igual, la cuota de Bélgica todavía paga bien porque el equipo de Rudi García tiene jerarquía de sobra en el banco para dar vuelta un resultado adverso.

- España: 1.62

- Empate: 4.00

- Bélgica: 5.50

Quién clasifica a semifinales

Este mercado es más generoso todavía con España, porque contempla también un pase por prórroga o penales. La lectura tiene sentido: aun si Bélgica logra empatar en los 90 minutos, España sigue siendo la que tiene más chances de clasificar por el margen de forma y por la solidez que mostró en todo el Mundial.

- España avanza: 1.30

- Bélgica avanza: 3.50

Primer equipo en marcar

Un plus interesante para quien quiere jugar algo distinto al resultado final: España viene abriendo el marcador rápido en la mayoría de sus partidos, algo lógico si consideramos que su ataque promedia casi dos goles por encuentro. Bélgica, en cambio, necesita tiempo para entrar en ritmo, por eso su cuota como primera en marcar es más alta.

- España marca primero: 1.50

- Ningún equipo marca primero (0-0): 12.00

- Bélgica marca primero: 2.75

Pronóstico de marcador

Con estos números, el resultado que más se repite entre las casas como resultado más probable es un 2-0 a favor de España (cuota 8.00), seguido de un ajustado 1-0 (también 8.00) y de un 2-1 (9.00). El empate 1-1 paga 7.50, así que tampoco hay que descartarlo del todo si Bélgica logra sostener el partido con Courtois bajo los tres palos.

Recomendación de apuesta final

Con todo lo analizado, la apuesta que más cierra es la doble oportunidad España o empate, que cubre el resultado más probable sin resignar toda la cuota, respaldada además por el dato de que España no recibió ni un gol en sus últimos cinco compromisos. Si preferís algo más directo, la línea de "España avanza a semifinales" también tiene sentido dado el margen que mostró en la fase eliminatoria.

Si vas a seguir este cruce y cargar tu ficha en Betsson Argentina, la plataforma tiene una propuesta intuitiva y con cuotas competitivas para no perderte nada del partido. Este pronóstico se apoya en la forma reciente, los antecedentes y el contexto competitivo de ambas selecciones, pero como siempre pasa en el fútbol, no hay nada asegurado: revisá las cuotas cerca del inicio porque los mercados se mueven al toque. Y como en toda apuesta, jugá siempre con responsabilidad, solo con la plata que te podés permitir perder. ¡Que gane el mejor este viernes en Los Ángeles!